在美國加省聖荷西市中心，州立大學附近有一所公園，學生課餘偶爾躺在樹蔭的草地上休息或看書，很有大學城的書香氣味。公園內長了數棵銀杏樹，與公園同壽，大可盈抱，高插雲霄。一到秋末冬初，落得滿地銀杏果，霉霉爛爛，奇臭薰天，學生惟恐走避不及，敬而遠之。住在附近好些來自蘇杭的太太，卻清晨乘機出動，每人帶一個黑色厚身的塑料垃圾袋，戴着長柄膠手套，清早便在地上密密一把一把的拾起銀杏，猛往袋裏塞，然後趕緊拖回家中，若遲些公園的管理員來清理，甚麼也撿不到了。

外國學生覺得大惑不解，這麼臭的東西，竟然有人爭着撿，家中豈不比堆糞還要臭？美國家家戶戶門前都裝有自來水喉頭以便灌溉草地，太太們先把銀杏腐爛的果肉剝去，留在袋內，挑出銀杏果，排在草地上，用水猛沖至腐臭味全去，賸下的雪白硬核，就是我們知道的白果了。那袋臭不可當的腐銀杏肉，要紮得緊緊，放入垃圾桶內，等待每星期只來一次的垃圾車，纔可全部解決。

學生楊世芬的母親不甘後人，也雜在這班太太之中，身手非常，一下子便撿到一大袋，世芬在公園外接應，她母女兩人如獲至寶，同心合力清理白果，然後分贈給至愛親朋，引為樂事。

在中式超市未發展之前，僑胞想吃白果，要老遠開車到三藩市購買，而且大部分不是過乾便是爛掉，虛耗不少。這些撿來的白果，勝在新鮮，剝殼去皮後，露出嫩綠的果肉，伴着肉來炒，軟韌而有咬口，或用以煮粥或糖水，清甜中微帶丁點苦澀，別有風味，難怪日本人視之為珍饈了。

銀杏是最古老的樹，幾與恐龍同時，本身耐苦耐寒，罕有病患，故能久活而不枯壞。我家草坪外是聖荷西市政府在發展住宅區時所建的行人路，行人路之外有一小塊約4英尺的土地，是屬政府的，在其上植有各種易養、長壽的樹，每家植一棵至兩、三棵不等，視乎前園的闊度而定。我們第一幢房子，門前便種了一棵銀杏樹，初時只有五、六尺高，樹葉稀疏，葉紋成鴨掌形，深秋葉子轉黃了，在陽光下通透澄明，在四季如春的加省，雖沒有紅似二月花的楓葉，但有了這些金黃的色彩，頓然添上幾分秋意。通往屋崙的馬路，一旁全植銀杏樹，開車經過，金光閃耀跳躍。

我心想，將來樹大結果了，難道我們要清理門前銀杏的腐臭不成？原來我只是杞人憂天，銀杏是雌雄異株，市政府種的全是雄株，公園內的銀杏媽媽，大概係碩果僅存，年紀老邁，特意留下來的。

有一年秋天將盡，我和外子到北京，遍市都見銀杏樹，尤其在釣魚台國賓館附近有一條人稱為銀杏道的，朋友建議我們一定要去看看，因為葉子通黃以後，很快掉滿一地，好景不常了。那真是個驚喜的收穫，我們見到道上兩旁都是黃澄澄的，像個金羅傘罩下來，遊人如鯽，是年中的盛事。

遠在二千年前，神農的本草經內已有記載銀杏的療效。前二三十年，德國科學家發現銀杏樹的嫩葉子，可以提煉成為藥物叫GingkoBiloba，是高效能的抗氧化劑，有改善記憶、減低老人癡呆症狀、可治手腳血液循環不佳、間歇性跛行、抑鬱、中風、眩暈、耳鳴等等症候。聽來真是老年人的恩物，不過近年的醫學研究發現，正在用抗抑鬱素的病人若同時服用銀杏丸，銀杏葉內所含的黃酮，會引起相反的效用，尤其服用薄血劑的心臟病人，服了銀杏丸，會增加薄血作用，影響血液凝固及止血速度，引致流血過多的情況，要小心不可亂用。但白果本身卻大致沒有葉的烈性，仍以一次不可吃得太多為宜。

（原文刊於2008年661期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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