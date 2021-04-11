「滷水膽是這家店的靈魂，不容置疑我們確實是家新店，總不完全能與那些二、三十年的同行比較，但我們在開張四個月前，日以繼夜去加入食材熬煮，去成就這鍋滷水……」太子和昌汕頭滷鵝的少東Jack 說道。他每朝回到店裏，總要像顧孩子一樣，看看滷水鍋味道需要甚麼，或加醬油，或加魚露，很小心。

滷水帶醬油香 鵝肝綿滑味厚

既非老字號，亦無陳年滷水膽，不過Jack這個潮州人，對滷水的味道很有要求。「吃滷水，風味應是溫和，而又帶有醬油香，亦要具備不同香料，如花椒、八角的香氣，還要吃得到食材原本的鮮味、肉汁。」這裏的滷水雖然沒有歲月凝煉，但因為Jack 的講究，即使小店開在基隆街、白楊街交界的小街市內，仍有不少街坊食髓知味，明檔裏的師傅總忙個不停，滷鵝開完一隻又一隻，鵝油四濺。鵝三寶，賣得最好，鵝肉緊緻，愈嚼愈甘香；鵝肝，用的是老鵝粉肝，綿滑味厚；鵝腸爽彈，脂香十足。

懷着必勝決心 省靚老父招牌

Jack 抱着一股不能輸的心，經營這家滷鵝店，因為「和昌」的招牌是老父的心血。他的父親，街坊稱高佬叔，11歲從潮陽家鄉來港後，便在基隆街的大牌檔打工。「和昌這招牌七十多年了，是我的舊事頭的，最初我幫他洗碗，後來沖奶茶、咖啡，到當時老闆退休，便跟他頂下這個招牌。」高佬叔說道。頂下大牌檔不久，便租下現時滷鵝店的同一舖位，開了同名快餐店，一做就60多年，靠着小店養活一家。「現在我76歲了，難道還不退休嗎？」高佬叔笑道。

去年九月，Jack見爸爸退休，因為自少在和昌的招牌底下長大，不捨小店就此結業，原本在外面做餐飲集團經理的他，便繼承老父衣缽。「由和昌快餐店，轉型賣潮汕滷鵝，不可以令街坊覺得第二代出來做便不同了，父親以往做生意的宗旨就是貨真價實，我更要把這招牌發揚光大。」Jack道。

罕見三年老鵝 頭頸皮厚肉多

昔日和昌的招牌是高佬叔一杯杯奶茶咖啡，現在變成一隻隻滷得琥珀光亮的黑棕鵝。「選鵝方面會特別嚴謹，香港一般供應的鵝隻大部份飼養期在90日或以上，到一年時間左右，一般稱作嫩鵝；而我們在嫩鵝以外，定期會賣一些老鵝，即是一些飼養三年或以上的。」Jack道。由於他們在潮州當地聘有買手，親自選鵝，質素特別好，也能輸入香港極之少見的36個月大的老鵝。老鵝生長期長，體形龐大，鵝皮多且厚，肉味特別濃，不過因為肉質相對老身難嚼，只有「架己冷」或知音老饕才懂欣賞。「老鵝肉粗，為了不浪費鵝肉，我們的滷水要調低溫度，用三個小時慢慢把鵝肉浸熟。」Jack說。不過，老鵝鵝肉只是其次，鵝頭頸、掌翼才是精華所在。「老鵝最貴的部位，就在鵝頭頸，皮特別厚，肉特別多，那鵝髻鵝冠特別大塊。而老鵝活動得多，鵝掌增生出來的皮，像起枕一般，也會特別厚，吃起來猶如吃花膠一般，因為那些全都是骨膠原。」老鵝頭頸與鵝掌，滷得深色入味，吹凍品嚐，風味濃集，皮脂豐腴，膠質黏口，一般嫩鵝的難以媲美，所以同樣是鵝頭頸，老鵝的價錢也貴5成以上。

傳統的鵝肉以外，Jack又加入西餐常用的牛面頰肉作滷水，牛面頰是澳洲冰鮮貨，牛脂豐富，半筋半肉。他們先用真空慢煮的方式，以攝氏75度，用18小時將牛肉浸熟，之後再花一小時把牛面頰肉滷製，吃起來特別鬆軟腍滑，與常見的牛腱有大不同。另外，又有魚飯售賣，用的都是時令海魚。像今天就有馬友，魚新鮮劏好，抹上海鹽，再放進魚湯中浸熟。熟後吹凍，魚汁凝結成啫喱，魚皮黏得緊緻，為了讓客人好好品嚐，店家更會將魚骨去掉，開邊切成小件，很是細緻。

家姐出山幫忙 傳承老父手藝

除了傳統的滷水、魚飯，Jack 又特別在店裏保留了父親的位置，以樽仔奶茶的方式，延續父親的手藝，免得一班老街坊，掛念高佬叔的手勢。飲品部的設置，更動員到在家當了二十年主婦的家姐馬太出山幫忙，由她隨爸爸左右，每天拿着銻壺把茶撞高撞低，沖泡一樽樽的凍奶茶。「我們的心就是想多陪爸爸一天，想跟他聊聊天。我們知道他退休會悶，因為其實他本身沒甚麼嗜好，而沖奶茶咖啡，正是他的興趣。」家姐馬太道。除了陪着爸爸，她也在旁學習，嘗試傳承爸爸沖茶的手藝。

仔女孝順，退休也有人陪伴過日子，最安慰的當然是父親高佬叔了。「第一天開業時，吃店裏的鹹酸菜，我也覺得廿年來，也未曾吃過這麼對味的，能延續我的招牌也是好事，始終我們潮州人寧願賣花生，也不願為人打工，他只要勤力工作，我也沒甚麼好說了。」高佬叔笑道。三人留守店裏，互相照應，休息時便在店外架張小桌吃飯，談天說地，這也是他們一家，過去未曾試過的。「我回來開店，總跟爸爸說不要出糧給我，因為這是家裏的事。過去，從來未跟爸爸工作過，而這次機會，一生人也只有一次，不會有重複的，要好好珍惜。」Jack說。

和昌潮汕滷鵝

地址：太子白楊街9號基隆樓地下C號舖

電話：9539 5969

營業時間：星期一、星期三至日 11am-10pm，星期二休息

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！