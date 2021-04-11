雖然混合蛋白霜的水果甜品，是始創於18世紀的糕點王國法國，不過發明蛋白檸檬批（Lemon Meringue Pie）的天才，卻是來自美國19世紀美國費城的女糕點廚師Elizabeth Goodfellow， 隨着美國的國勢壯大，蛋白檸檬批亦風靡全球。

只是沒有想到，意大利人在這方面是可以青出於藍，屈機的原因是——登、登、登——意大利南部出產的蘇連多檸檬（Sorrento Lemon），意大利米蘭百年老字號糕點品牌Giovanni Pina的第三代傳人Giovanni Pina先生說：「蘇連多檸檬是世上最優秀的檸檬，具圓潤的味道，雖有酸味但不太酸，享用時令你滿嘴都是怡人香氣。」

若跟在香港超市出售、一味得刺烈酸感的檸檬相比，蘇連多檸檬的而且確是歐洲貴族級數，充滿檸檬精華油的果皮與清酸中帶甜美的果汁，盡顯地中海的優秀陽光、泥土與氣候本色。Giovanni Pina的香港店舖，正是以新鮮的意大利空運蘇連多檸檬刮皮榨汁，製成招牌的蛋白檸檬撻，帶着清新鮮爽的檸檬香氣，跟市面上用平價檸檬甚至人造檸檬香精的貨色，完全是兩碼子事，每件售價$52不是沒有原因——當然，如果閣下早已成為檸檬香精俘虜，一下子吃不出蘇連多檸檬的美，純粹是你的個人問題。

Giovanni Pina先生曾於1994年獲得國際糕點獎的金牌和《甜點大師》榮譽稱號，到2009年更獲選為《全球100位最佳甜點大師》，意大利全國只有6人獲此殊榮，是名副其實的大師，所講、所做都是教科書級素材，問製作蛋白檸檬撻的最困難是甚麼，他答：「要使各種材料的味道互相平衡，享用糕點就像欣賞交響樂，要所有樂器一起演奏才得出美妙音樂，如果各有各奏就難以成事。」

所以，大師說要先做出一個酥脆得可以單手完全揸成碎粒的撻底，食材包括包括麵料、雞蛋、蜜糖、檸檬皮、牛油、鷹粟粉等，他特別提及一點：「牛油的存在目的並非是為了牛油味道，而是要你的嘴巴去感受到檸檬的酸性與牛油的脂肪之間的交融。」然後，要做充滿檸檬香氣的吉士醬，唧進撻內時，大師堅持要另外加入紅莓和藍莓，藉以為豐厚的吉士醬帶來清爽的平衡感。跟着，把做好的蛋白霜蓋上，以火槍略為燒烤表面，就完成，一口咬下，酸、甜、香、脆、綿並存，複雜但一致，輕柔卻暢快，像交響樂。對大師來說，大概輕而易舉，他笑言：「成功的糕點，就是你吃了一個，就立即想吃多一兩個。」

採訪：陳俊偉

攝影：陸羽勝

Pasticceria Giovanni Pina 1920（K11 Musea店舖）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 Musea 217 號舖

電話：2755 1123

營業時間：11am-10pm

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