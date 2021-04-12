材料：
1）豬橫脷2條
潤肺、祛濕熱
2）粟米3條
舒緩脾胃虛熱、養胃氣、除煩熱
3）粟米鬚
利尿、祛濕
4）粟米衣
清熱解毒
5）紅蘿蔔1個
健脾、養肝
6）生曬淮山2両
補脾、舒緩肺虛喘咳
7）肉眼約1斤
8）製茨實約2両
祛濕、健脾
9）馬蹄半磅（可以不加）
生津、清肺熱
做法：
1）剪去豬橫脷底肥油（可叫肉檔代勞）
2）豬橫脷、肉眼分別凍水汆水
3）粟米洗淨切件，粟米鬚洗淨保留
4）粟米衣打結
5）馬蹄切去頂和底部，用刀背拍鬆
6）紅蘿蔔去皮切件
7）生曬淮山洗淨
8）製茨實用清水浸10分鐘，隔水備用
9）水大滾所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2個小時，加鹽調味完成
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：魯雋華、葉天榮
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