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湯水食譜｜湯水達人Natalie 祛濕健脾 粟米淮山煲豬橫脷

30分鐘前

材料：

1）豬橫脷2條

潤肺、祛濕熱

2）粟米3條

舒緩脾胃虛熱、養胃氣、除煩熱

3）粟米鬚

利尿、祛濕

4）粟米衣

清熱解毒

5）紅蘿蔔1個

健脾、養肝

6）生曬淮山2両

補脾、舒緩肺虛喘咳

7）肉眼約1斤

8）製茨實約2両

祛濕、健脾

9）馬蹄半磅（可以不加）

生津、清肺熱

做法：

1）剪去豬橫脷底肥油（可叫肉檔代勞）

2）豬橫脷、肉眼分別凍水汆水

3）粟米洗淨切件，粟米鬚洗淨保留

4）粟米衣打結

5）馬蹄切去頂和底部，用刀背拍鬆

6）紅蘿蔔去皮切件

7）生曬淮山洗淨

8）製茨實用清水浸10分鐘，隔水備用

9）水大滾所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2個小時，加鹽調味完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：魯雋華、葉天榮

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