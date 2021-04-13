尖沙嘴吃印度菜，不少人只想到去重慶大廈，其實附近一帶有很多新選擇，環境舒服多了。剛開業的Carat主打印度菜和地中海菜，佔地超過2,000呎，分成室內及戶外兩部份，地方寬敞。

主理印度菜大廚的Rayan Singh，入廚超過20年，曾在酒店集團擔任主廚，經驗豐富﹕「在這裏，我們為客人準備美味的印度菜，以傳統家庭料理的方法製作，顏色豐富。」大廚Rayan Singh指，印度人煮食注重香料，因此廚房內使用的香料均是自家調配，夠正宗，煮出來的成品自然相得益彰。

招牌天多里爐乳酪香料烤雞 ($138)用乳酪及多款印度香料醃製，放到焗爐中烤焗，出爐香噴噴，表面焦香，切開肉汁嫩滑，非常入味，印度香料味道亦很突出，風味十足。餐廳亦有不少素食選擇，自家製茅屋芝士球洋葱番茄腰果蓉奶油咖喱（ $118），自製芝士混合番茄、咖喱粉、印度香料等等製作，番茄咖喱微微酸辣，感覺開胃又惹味，另可配上即點即製的皇家烤餅 （$48），更為飽肚。

餐牌還有一半是地中海菜，地中海菜葡萄葉捲飯配乳酪醬 （$78）是素菜，在地中海一帶相當流行，用葡萄葉包着糯米飯烹調，吃時蘸上乳酪醬，整體味道酸香，非常特別。餐廳食物款式比一般印度餐廳多，價錢相宜，而且環境舒適，值得上門一試。

Carat Fine Indian Cuisine

地址：尖沙嘴寶勒巷6-8號盈豐商業大廈4樓

電話：2391 3929

營業時間：12nn-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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