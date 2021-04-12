疫情改變香港人的飲食習慣，除了酒吧業可能一落千丈，往昔的消夜名店也很難翻身。 大角嘴 就有一間開業廿多年的消夜名店 餃子店 ，當年開業以1元1隻韭菜餃的超抵食價錢，成為區內消夜名店，每晚都有不少夜蒲族，到小店外賣煎得熱辣辣脆卜卜的煎餃，邊走邊吃，人氣非常。即使歷經多次轉手，但始終是區內熱門消夜店。

舊老闆去年11月移民 街坊兼熟客游先生接手

去年上任老闆娘舉家移民，臨行前問既是熟客，亦是街坊的游先生，有否興趣接手，他考慮後就首肯：「我自出生已在大角嘴居住多年，認識了舊東主5-6年，因為餐廳在我家樓下，下班回家時，常去吃消夜。」或多或少因為一份感情，雖然游先生本來經營樓上Café，性質跟餃子店完全不相干，現時香港飲食業環境亦非常惡劣，但他亦決定接手︰「始終我喜歡飲食業，我的家族一直經營做飲食。」

怎料去年11月接手不久，便爆發第4波疫情，政府推出一系列限聚令，最有殺傷力莫過於禁止晚市堂食，即使過年後解禁，已經嚴重打擊餃子店生意，因為以往大角嘴是消夜區：「以前愈夜愈旺場，現在只是晚上11時，街道已經很寂靜。」

勁蝕6位數 兼營小炒救亡

由於 消夜 佔餃子店生意額7至8成，游先生坦言接手才5個月，已虧損至少6位數﹕「現在是捱的階段，這幾個月都是勉強撐着。」但他不想就此放棄或裁員︰「光顧了四五年，幾乎晚晚來，自己也有放心血，希望留着班夥計留在這裏一起拼搏，他們幫了很多忙。」

接手不久，游生已火速推出外賣、套餐等優惠，但反應平平。為了救亡，他最近決定新增小炒，希望開拓下午茶及午市。30多款小炒，以抵食招徠，白灼、椒鹽系列的魚腩、蠔等一律50元，一份薑葱蟹也只是60元，，豉椒花蛤($50)稱不上肥美，但是花蛤肉的量絕無欺人，而且鑊氣十足，豉椒汁非常惹味。乾炒牛河($35)炒得乾身，牛肉不乾韌，還比茶餐廳便宜三四成。

當然少不了招牌餃子，有椰菜及韭菜餡兩款，可以選擇煎餃($10/4隻)或湯餃($25/8隻)。餃子每天新鮮包好，粒粒飽滿，煎得外脆內多汁。湯餃用自己煲的魚湯煮，加入冬菇絲和魷魚，非常清甜。他們的餃子，特點是菜多肉少。多年來都吸引不少客人，熟客黃太是煎餃的粉絲：「如果他們幾天不營業，我會想念，餃子價錢化算，份量算大，而且炸得脆卜卜，當作消夜最好。」她認為食物水準跟以往無異：「也是同一班底做，只不過（舊東主）不在罷了。」

接手至今，游先生現時只剩下一個願望：「其實沒有很大期望，只想維持以前的狀況。」他承認其實家人也有給予壓力：「他們辛苦，我也辛苦，以往我只需買西餐材料，現在我還要顧中餐材料。」他苦笑地說︰「惟有希望越來越好……」

採訪、攝影：《飲食男女》

餃子店

地址： 大角嘴大角嘴道157號中美樓地下

電話：23968116

營業時間：12nn-10pm

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