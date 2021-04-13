來自澳洲悉尼的人氣越南湯粉專門店，4月中在西營盤開設首間海外分店，愛Pho人士要注意了！

Eat Fuh來自澳洲悉尼，於2015年開店，在悉尼各區已有8間分店，在當地人氣高企。湯底是主角之一，每天新鮮製作，用30公斤本地騸牯牛的牛筒骨、美國肥牛的牛脊骨及牛尾，熬製8小時。更加入了經烘焙的香料、肉桂、烤薑和豆蔻等，增加湯底層次和風味。

阮氏特別牛肉湯粉（$98）非常豐富，有肉眼、生牛肉、熟腩肉、牛筋 、牛柏葉和頂級牛肉丸。除了牛肉湯底，餐廳更提供雞湯湯底，以 50 公斤本地雞殼熬煮 4 小時而成，並加入特色越南香料增添香氣。阮氏特別雞肉湯粉（$98）包括雞肉和雞內臟，充滿特色。更有較少見的素食，阮氏素菜湯粉（$78）用紅蘿蔔、白蘿蔔、芹菜、椰菜 、西蘭花根等蔬菜熬湯，帶蔬菜的清甜。

越式香茅烤雞（$98/半隻、$188/隻）每天限量供應全雞24隻，以香茅、香料和亞洲香草醃製，烤至金黃香脆。餐廳是外賣店，客人可以預先在網站 eatfuh.online 下單，到店取貨，餐廳將會在4月15日開始試業。

Eat Fuh

地址：西營盤皇后大道西 345A 地下

電話：從缺

營業時間：11am-9pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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