紅豆沙是香港人最喜歡喝的糖水之一，而且它可以去水腫，很適合在潮濕的春天喝。不過紅豆比較硬身，一煲就需兩三個小時，真頗為費時。想節省時間，很多人會先將紅豆浸過夜才煲，這至少可以省回一半時間，但浸過夜的紅豆又軟又腍，煲出來的顏色及口感都不佳。還有另一個更好的方法，就是將紅豆洗淨後，放入雪櫃雪至冰凍，之後再放入沸水中煲，利用冷縮熱脹的原理，令紅豆䀆快爆開，一個半小時已可以煲出一煲口感煙韌的紅豆沙。

如果想紅豆容易起沙，就要花些時間，先將洗乾淨的紅豆炒十五分鐘，再放入沸水，用大火滾四十五分鐘，再轉中火煲兩個小時，然後再把紅豆連水放入笊篱內，用湯匙壓扁紅豆，流出的就是紅豆沙，丟棄紅豆殻，將紅豆沙放回爐內，用中火邊煲邊拌勻，再加入冰糖，就可以煲到一煲顏色好看、容易起沙的紅豆沙。

採訪、攝影：《飲食男女》

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