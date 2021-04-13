香港一直有大量海南雞飯的專門店，從廿多元的平民版到三四百元的精緻路線都有。最近長沙灣開業的星馬菜餐廳蘇山雞飯，就屬於中等消費，最特別是海南雞飯提供兩款雞予客人選擇，性價比高。

光顧餐廳雞飯的客人，可選用三黃雞($68)和文昌雞($72)，前者是傳統口味，後者就是走地雞：「兩款雞的肉質不同，文昌雞肉質比較實淨，三黃雞的肉質比較滑。」餐廳想提供多一款選擇給客人，所以有此安排。

通常較多人會挑選三黃雞，餐廳用兩斤半的三黃雞，先放到沸水35分鐘煮至熟透，再過冰水，讓肉質爽一點，雞皮滑一點。之後步驟是把雞隻浸進白滷水，讓雞隻入味，滷水成份更加入日本花菇、大地魚、花椒、八角等二十款香料，比平時滷水多了大地魚等，成本較貴，但味道較香。三黃雞雞件色澤金黃，油分比較多，雞皮與雞肉之間有一層果凍。雞肉肉質嫩滑且有彈性，油飯先用了斑蘭葉、 香茅和南薑炒香，顏色呈深啡色，並不是空有其表，油飯的香料味突出。

晚市有套餐供應，獅城芽菜走地雞飯配輕怡新加坡白胡椒肉骨($78)性價比高，走地雞運動量大一點，因此肉質結實一點，油膩感也輕一點。肉骨茶是白胡椒口味，而不是藥膳風味，一字骨肉質炆得夠軟腍。粉麵質素不俗，龍蝦喇沙摻摻($88)採用波士頓龍蝦，每一碗麵附上半隻龍蝦，肉質新鮮彈牙。湯底富有椰漿香氣，配料豐富。小食當然不少得鮮油咖央多士($22)，既香口又邪惡。整體價錢跟茶餐廳差不多，但水準較高，值得一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

蘇山雞飯

地址： 長沙灣元州街411號義華大廈地下

電話： 5648 8622

營業時間：11am-10pm

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