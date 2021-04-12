「本集獎金獎品非常豐富其中包括……日式和風料理送出花之戀壽司總值一百五十萬！」這句對白，相信不少八十後、九十後見到都會話「有聲！」號稱港式壽司始祖的花之戀，在香港人心中絕對深入民心， 早前有餐廳更舉辦了與某位藝人同名活動，就可免費享用花之戀壽司 ( 已完結)。但許多人都知，這是香港人自創的壽司，日本人對這壽司觀感如何呢？今次邀請了來自日本北海道的大廚，嚐嚐充滿香港特色的花之戀壽司！

北海道大廚初嚐花之戀

今次試食的日本人山口先生，來自北海道札幌，6年前來港工作，先後任職高級日本料理納思比 、 田舍家 。在香港遇上了真命天女，苦學廣東話娶港女，夫妻檔在大角嘴開 山口屋 ，賣親民價的便當、飯糰，頗受歡迎。

山口先生在日本時，完全未曾聽聞花之戀壽司，首次看見是在香港超級市場，但來港多年來卻沒有吃過：「其實我本來有興趣試一試，不過見到有很多蛋黃醬，所以對這個壽司的印象不太好。」原來日本人通常會用蛋黃醬來調味或沾醬，很少會直接一口吃掉蛋黃醬，所以日本人都不習慣這種吃法。

為挽回婚姻而創立

話說花之戀壽司由紅磡崇潔街日本菜餐廳加太賀創辦人之一兼大廚 林國華 ，於1993年為挽回自己的婚姻而創，當時他用一百件三文魚，把壽司飯包裹，再在上方擠上蛋黃醬，撒上飛魚子，製成三文魚花模樣，望可感動太太。

雖然大廚婚姻仍舊失敗收場，但花之戀卻成為招牌菜，令加太賀成為當年的人氣餐廳，後來贊助某個電視遊戲節目，更令花之戀壽司聲名大震，當年幾乎所有港式日本餐廳都有這壽司。花之戀更成為港式日本菜的代表，今年1月初日本節目《世界くらべてみたら》介紹世界各地的日本餐廳時，香港區代表就是此物。

以價廉物美而受歡迎的日本餐廳 御品．千之味 ，花之戀一向是熱賣產品，除了傳統口味，更推出以三文魚子、 海膽 為主角的花之戀，將香港人的創意再改良，到底日本大廚山口先生能否接受呢？

像女兒節壽司

雖然以往未曾品嚐，但山口先生甫看見產品，已很喜歡花之戀賣相，覺得像日本料理般精緻：「令我聯想到3月的女兒節的ひな寿司，三文魚像一件浴衣包着米飯。」初嚐花之戀，味道令山口先生有驚喜！蟹子、三文魚和甜甜的蛋黃醬，混合在一起，味道很平均。不過他對於三文魚子和海膽版本的花之戀就稍有微言，「說真的，這兩款味道無法平衡，在口中的感覺很奇怪，不容易吞下。」

本以為日本人不會喜歡花之戀壽司，但山口先生說，他會給日本朋友介紹，笑言他們一定會喜歡：「這款壽司在日本一定能大賣！打着『香港發明』的口號，一定能大受歡迎！」

山口屋

地址：大角嘴富多來商場二期92號舖

電話：6825 8953

營業時間：星期二至五 12nn-10pm，星期六、日 12nn-9pm，星期一休息

御品·千之味

地址：大角嘴大全街22號地舖

電話：3709 8455

營業時間：11am-9pm

採訪：梁穎彤

攝影：潘樂文、李耀榮

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