「本集獎金獎品非常豐富其中包括……日式和風料理送出花之戀壽司總值一百五十萬！」這句對白，相信不少八十後、九十後見到都會話「有聲！」號稱港式壽司始祖的花之戀，在香港人心中絕對深入民心，早前有餐廳更舉辦了與某位藝人同名活動，就可免費享用花之戀壽司(已完結)。但許多人都知，這是香港人自創的壽司，日本人對這壽司觀感如何呢？今次邀請了來自日本北海道的大廚，嚐嚐充滿香港特色的花之戀壽司！
北海道大廚初嚐花之戀
今次試食的日本人山口先生，來自北海道札幌，6年前來港工作，先後任職高級日本料理納思比 、田舍家。在香港遇上了真命天女，苦學廣東話娶港女，夫妻檔在大角嘴開山口屋，賣親民價的便當、飯糰，頗受歡迎。
山口先生在日本時，完全未曾聽聞花之戀壽司，首次看見是在香港超級市場，但來港多年來卻沒有吃過：「其實我本來有興趣試一試，不過見到有很多蛋黃醬，所以對這個壽司的印象不太好。」原來日本人通常會用蛋黃醬來調味或沾醬，很少會直接一口吃掉蛋黃醬，所以日本人都不習慣這種吃法。
為挽回婚姻而創立
話說花之戀壽司由紅磡崇潔街日本菜餐廳加太賀創辦人之一兼大廚林國華，於1993年為挽回自己的婚姻而創，當時他用一百件三文魚，把壽司飯包裹，再在上方擠上蛋黃醬，撒上飛魚子，製成三文魚花模樣，望可感動太太。
雖然大廚婚姻仍舊失敗收場，但花之戀卻成為招牌菜，令加太賀成為當年的人氣餐廳，後來贊助某個電視遊戲節目，更令花之戀壽司聲名大震，當年幾乎所有港式日本餐廳都有這壽司。花之戀更成為港式日本菜的代表，今年1月初日本節目《世界くらべてみたら》介紹世界各地的日本餐廳時，香港區代表就是此物。
以價廉物美而受歡迎的日本餐廳御品．千之味，花之戀一向是熱賣產品，除了傳統口味，更推出以三文魚子、海膽為主角的花之戀，將香港人的創意再改良，到底日本大廚山口先生能否接受呢？
像女兒節壽司
雖然以往未曾品嚐，但山口先生甫看見產品，已很喜歡花之戀賣相，覺得像日本料理般精緻：「令我聯想到3月的女兒節的ひな寿司，三文魚像一件浴衣包着米飯。」初嚐花之戀，味道令山口先生有驚喜！蟹子、三文魚和甜甜的蛋黃醬，混合在一起，味道很平均。不過他對於三文魚子和海膽版本的花之戀就稍有微言，「說真的，這兩款味道無法平衡，在口中的感覺很奇怪，不容易吞下。」
本以為日本人不會喜歡花之戀壽司，但山口先生說，他會給日本朋友介紹，笑言他們一定會喜歡：「這款壽司在日本一定能大賣！打着『香港發明』的口號，一定能大受歡迎！」
地址：大角嘴富多來商場二期92號舖
電話：6825 8953
營業時間：星期二至五 12nn-10pm，星期六、日 12nn-9pm，星期一休息
地址：大角嘴大全街22號地舖
電話：3709 8455
營業時間：11am-9pm
採訪：梁穎彤
攝影：潘樂文、李耀榮
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