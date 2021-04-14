過去一年多的疫情，令餐廳模式有所改變，外賣店變得越來越多，香港人亦越來越追求健康。鰂魚涌最近新開一間外賣店，主打是這兩年開始流行的Bowl Food。不過這店除了有蔬菜或super food外，也有不少肉類可供選擇。

A bowl店主Goffy一向吃得健康，但一般人也認為健康跟美味兩者並不掛鈎，因此想給大家多一點選擇，在健康與美味之間取得平衡。招牌作之一是集大成的Unforgettabowl（$168），有半隻波士頓龍蝦、三文魚、吞拿魚、蟹膏蟹肉、多款蔬菜等，像在吃一大碗材料豐富的雜錦丼，建議跟朋友一起分享。

除了多款Bowl Food，早餐及下午茶時段亦供應吐司。Goffy指另一大受歡迎的食物，是日本溫泉蛋牛油果白松露醬慢煮雞胸吐司（$55）。雞胸肉預先用白松露調味慢煮，將其略煎，放上烘焗過的麵包，再加入牛油果，材料同樣豐富。雞胸肉比想像中軟嫩，帶有淡淡的松露香，軟腍的牛油果配上香脆麵包，口感豐富。

喜歡吃甜的，可以一試焦糖蘋果南瓜紫薯蓉吐司（$38）。南瓜和紫薯，每天都在店內新鮮攪拌成蓉，賣相顏色吸引，而且南瓜味道剛好中和其他食材甜味，整體不會太甜。

店內亦有多款食材選擇，可以自選心水bowl，食材特別，例如多在火鍋店的澳洲封門柳、台灣新竹米線等。

採訪、攝影：《飲食男女》

A bowl

地址：鰂魚涌海光街7-9號龍景大廈地下5B號舖

電話：9197 1924

營業時間：星期一至五8am-7pm；星期六9am-5:30pm；星期日休息

人均消費：$51-$100

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