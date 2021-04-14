花藝佈置一向只會在婚禮上出現，但在灣仔一間新開的咖啡店，也加入了花藝佈置的元素，花花世界充滿少女心。

因Natura: 由專營鮮花婚禮佈置公司開設，因此全店都以花卉為室內設計概念，老闆Delores Leung表示，她想讓客人有一個平靜下來，與大自然溝通的地方，滿足心靈上的需要。花藝裝置會根據季節轉換，現在春天，因此用了粉紅色、紅色的花，做出櫻花的效果。

食物走輕怡風格，Natura: 豆奶拿鐵咖啡（$55）是招牌飲品，選用來自埃塞俄比亞古吉產區的水洗豆，帶有有茉莉、 金橘、杏脯的香味，味道較酸，用豆奶配搭，味道清新。Energy Bowl（$98）也有加入食用花，配合餐廳主題。小蛋糕的造型可愛，以大自然為主題：焙茶海綿蛋糕（$68）、黑莓慕絲（$68）、阿華田朱古力海綿蛋糕（$68）。

通常窩夫都是甜點，但TA-ROFFLE（$128）是鹹點，有肉鬆、鹹蛋黃和芋頭，味道配搭特別。雲蛋貝果（$78）打卡一流，好像雲朵的梳乎厘焗雞蛋，原味貝果配用柚子汁自家製成忌廉芝士醬。店內更設有零售部份，客人可以買到小型保鮮花作品 ，拿回家作擺設。

Natura:

地址：灣仔菲林明道8號大同大廈地下 1-2 號舖

電話：2816 1601，2816 1603

營業時間：8am-8pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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