每逢周末，大家都向郊外出發，處處人頭湧湧，如果想遠離人群，靜靜享受，不妨考慮一下東涌新開的The Upper Deck，面向香港國際機場，可以看到飛機升降，感覺休閒。

店舖主打乾式熟成牛排，由摩洛哥籍行政總廚Faycal El Moujahid親自製作，熟成日數由21日至25日不等，嚴格控制溫度濕度，用特製雪櫃將牛肉恆濕風乾，每日檢查發酵程度，確保酵素令肉味濃郁，纖維亦軟化，才供應給客人享用。

共提供十多款牛扒。最吸引菜式是美國頂級乾式熟成牛肋扒1.2公斤($1,100)，配上兩款配菜及兩款醬汁，份量十足，可以多人分享。廚師先以扒爐香煎，再入焗爐烤焗，最後用木盒上菜，煙燻味從盒中瀉出。用刀切開牛扒時，已感受到牛扒經長時間發酵後的腍滑，入口肉味濃郁，牛味四溢。如果人數不多，可選美國頂級安格斯肉眼扒 10安士($358)，肉眼肥香嫩滑，牛味香濃。

不吃牛肉的客人，餐廳有其他選擇。墨西哥雞肉漢堡 ($138)，夾着的炸雞即叫即炸，香脆多汁，配上墨西哥辣醬，辣得惹味刺激。甜品有扒房經典的火焰雪山($78)，裏頭的紅莓雪糕酸香，感覺清爽解膩，很適合為飯後甜品。

The Upper Deck

地址：東涌怡東路 9 號T Bay 1樓101舖

電話：2757 8889

營業時間：12nn-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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