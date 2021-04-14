香港人很喜歡吃米線，米線店因而愈開愈多，除了兩大連鎖米線店外，其實香港也有很多米線小店，值得大家關注。深水埗最近新開一間米線小店「米亭」，招牌作雞湯米線，每天下午5時前便沽清，十分誇張，到底有何巴閉？

要做出香濃雞湯，除了要下足料，時間也不能省，大廚Simon說：「每天熬雞湯，大約也用上16小時，共分兩個步驟，第一次先用50隻雞熬雞水，待雞出味，溶入湯中，之後再用約20隻雞殻先蒸後煎，煎完後加入雞湯再熬多6小時。」雞湯香濃，配上只約1.2毫米、爽滑彈牙的米線，令人想整碗米線連湯也吃掉。由於超濃雞湯製作需時，因此每日只限賣150碗，最誇張試過下午5時前便賣完。

除了超濃雞湯，這裏還有其他湯底選擇，其中酸湯和辣湯也有特色。前者參考了北方酸湯做法，再加入珊瑚椒製作而成，酸香清新又帶微辣；後者則用上8種辣椒，如印度魔鬼辣椒、子彈頭、湖南泡椒等，辣味複雜、辣香突出。

每碗米線包5隻自家製餃子， 豬肉餡餃子採用本地黑毛豬，由屠場直送，夠新鮮，同時又可以撐本地貨。另外還有多款小食，其中炸和牛餃較特別，肉汁豐富。

米亭

地址：深水埗福榮街101號

電話：2827 8578

營業時間：11am-11pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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