一件鬆軟肥美甘香的半肥瘦叉燒，伴一口香噴噴白飯，是香港人由小吃到大的comfort food。每間燒臘店都賣叉燒飯，但水準參差。今次記者在各區買了七間名氣燒臘店$60以下的半肥瘦叉燒飯，給飲食專欄作家 劉健威 盲試，看看哪間最好吃。「我喜歡吃叉燒飯，以前去澳門坐大輪船便有叉燒飯送，我想這個是香港叉燒飯文化。」劉健威回憶道。

他說好吃的 叉燒飯 ，最重要是叉燒，色澤要自然，肥瘦要適中，質感軟滑鬆化帶肉香，調味要恰當。其次白飯入口有米香，口感圓渾，過濕或太乾都會令味道大打折扣。「最好燒出來的是帶些少紅色，而不是人工化的顏色。 很多餐廳因為做不到鬆化的效果，很多時會用鬆肉劑去醃製。這樣會破壞肉本身的味道，他們惟有加重蜜汁，所以很多叉燒吃起來偏甜。」評分標準分別以叉燒、白飯及性價比評分，叉燒最重要，因此佔10分，其餘每項5分，最高20分。

1號是 再興燒臘飯店 。賣相不太吸引，顏色有些少瘀黑。叉燒差不多全是瘦肉，他看得出叉燒下了人造色素。「如果是自然燒出來的，它只是表面有色，但現在切開，連裏面都有紅色。」因為叉燒沒有肥肉，所以味道很單調，而且調味的香味重過肉味。白飯較碎，而且不夠米香。雖然不是這麼好吃，但價錢夠大眾化（$34），要求不太高的都吃得過。(11.5/20分)

2號是中環華豐燒臘。叉燒的賣相和味道比1號好，吃起來比較濕潤和軟滑。調味也不錯，但因下了鬆肉劑，肉味比較薄。白飯也較好吃，米不會碎及有飯香。不過一盒飯要$54，以質素來說不算太抵吃。(13.5/20分)

3號是齒留香。賣相不好看，顏色很曖昧，調味不好，甚至有些少苦味。肉味薄得來又很乾。飯的質素較差，米香不太足夠，以及比較碎。雖然這叉燒飯只賣$29，但這樣的質素，也不值得吃。(8/20分)

4號是元朗添記燒臘飯店。「這個絕對是眾多個之中最醜陋的一個，看賣相不知好不好叫叉燒，蒼白的顏色很曖昧。」他笑說。幸而叉燒有些少肥肉和些少筋，沒那麼乾巴巴的感覺。可惜調味不夠，吃起來很淡，沒甚麼肉味，最大問題是肉醃到沒味道。白飯比3號好些少，沒甚麼米香及偏乾些少。跟3號一樣，便宜得來不抵吃（$28）。(9.5/20分)

5號是君御燒味。叉燒全是瘦肉，沒有肉味，而且很乾。肉醃到沒甚麼味道，調味較淡。白飯的味道一般，米香差些少。雖然賣$35不算貴，但性價比一般。(11/20分)

6號柴灣是 新桂香燒臘 。賣相最吸引，肥瘦適中，就算是瘦的部份也不是太乾，肉質比較滑和濕潤。可惜爭些少調味。白飯有米香及有彈性，乾濕度剛好。以這個質素和賣$43，他覺得性價比最高。(17/20分)

7號是強記飯店。叉燒飯顏色漂亮，看來都濕潤。大部份都是瘦肉，只有些少帶肥的肉。調味不足夠，也沒甚麼肉味。白飯的質素一般，沒甚麼米香。以味道來說，賣$50，不抵吃。(10.5/20分)

最後由得分最高的新桂香燒臘勝出。「整體覺得她比較好，因為真的是半肥瘦。始終吃半肥瘦叉燒，脂香和肉香較平衡，味道會好吃得多。」劉健威說。

採訪：黎詠詩

攝影：潘樂文、馮嘉雯

再興燒臘飯店

地址：灣仔軒尼詩道265-267號地下C座

電話：2519 6639

華豐燒臘

地址：中環域多利皇后街5-8號地下

電話：2544 3466

齒留香

地址：旺角塘尾道22號地下

電話：2139 3339

添記燒臘飯店

地址：元朗建業街熟食街市C5

電話：2476 1742

君御燒味

地址：天后電氣道102號地下

電話：2510 0318

新桂香燒臘

地址：柴灣柴灣道345號金源洋樓地下

電話：2556 1183

強記飯店

地址：灣仔天樂里9-17號兆豐大廈地下

電話：2574 5991

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