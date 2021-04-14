這個紅燒牛肉，是正宗的Son級食譜，因應大小T兩個的口味，再參考台式紅燒牛肉麵的做法自行研發出來的。

我有試過用不同部位的牛肉去做，包括牛腱、牛腩、牛筋，結果用牛腩最合適。冇得輸的選擇，當然是九龍城文記牛肉的「上五條牛腩」，我知道不容易買得到，用崩沙腩一樣咁正。我試過兩樣加埋一起炆，既香腍又軟滑，難以用筆墨形容，最好大家跟着煮一次，就知我講乜！

不過要煮得到這個紅燒牛肉，台式豆瓣醬是靈魂。如果改用四川湖南的豆瓣醬，做出來就不是台式的口味，因為台式豆瓣醬帶甜，比較有豆香，川式的比較鹹，而且香料多味道很搶，做出來效果會似水煮牛肉。另一個調味料，是台灣廚房必有的油膏，和我們用的豉油、老抽質地味道都不一樣，豉味較淡質地較稠，亦較鮮甜。要做這個紅燒牛肉，買不到台式豆瓣醬，不能用其他豆瓣醬代替，但買不到油膏，可以用老抽加味醂代替。

這個紅燒牛肉麵，大小T兩個真的百吃不厭，每個月最少整一次，一定會配台灣製造的刀削麵同吃，所以醬汁我會做多一點直接撈麵食，省卻另做湯底的時間麻煩。我曾經因為趕時間貪方便，買了本地製造的刀削麵，結果中伏，一煮就爛，亦不要貪便宜，一分錢一分貨，不要因小失大。

我喜歡去九龍城街市買餸，是因為可以一站式買齊我需要的所有材料，除了牛肉之外，買豬肉有新興，買淡水魚、河鮮有根記，蔬菜檔有嬌姐。台灣醬料食材有台灣皇上皇，買南貨有上海新三陽，還有德興最正的炸魚皮、魚蛋、墨魚丸、魚皮餃。寫住咁多先，我要趕住去買餸，下個禮拜又有Son煮意啦！

材料：

牛腩2斤

台式豆瓣醬2碗

京葱1大條

薑1大塊

蒜頭1個

香葉數片

八角2粒

台灣油膏1小碗

紹興酒1碗

乾辣椒適量

冰糖或原糖1小碗

做法：

1.牛腩洗乾淨，加薑葱汆水，攤凍之後切大件

2.薑洗乾淨連皮切件，蒜頭原粒連皮，京葱切段

3.燒紅鑊，加油爆香薑葱蒜頭，加入豆瓣醬炒出紅油

4.喜歡食辣的可以加入乾辣椒同炒

5.加入牛腩，灒紹興酒

6.加入八角、香葉、油膏

7.加熱水至蓋過所有材料

8.慢火炆煮45分鐘，熄火焗1小時以上

9.重複慢火炆，熄火焗，直至牛腩夠軟熟，中途可以因應個人口味加更多紹興酒

註：預早一日做風味更佳

示範：Son姐

攝影：陳秉謙、葉天榮、魯雋華

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