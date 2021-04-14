世界各地的櫻花現正盛開，一大片粉紅色好治癒；而淡紅色的櫻花蝦，亦是近年的時興食材，細細粒卻鮮味十足，適合煮不同菜式，如炒飯、炒麵、炒菜、蒸蛋、蒸豆腐，甚至熬湯、蒸蘿蔔糕亦可，簡單易用，備受廚師及家庭煮婦喜愛。

駿河灣產量減 現以岩手縣進口為主

售賣日本櫻花蝦（$45/磅）多年的同昌海味負責人李漢興（Albert）指出：「在日本，其名字就是叫櫻花Sakura Ebi，所以中譯為櫻花蝦。櫻花蝦的蝦殼比較薄身，會連同蝦殼一起曬乾，而一般蝦米則是先去除蝦殼才曬乾，所以櫻花蝦的鈣質比蝦米更豐富。日本人多用白鑊烘乾後，灑在食物上添味提鮮。」

日本櫻花蝦主要生長在東京灣、相模灣和駿河灣的水域，其中以深海駿河灣產量最豐，面向駿河灣的靜岡縣便是櫻花蝦著名產地。可是自從2018年起，駿河灣的櫻花蝦產量大減，捕獲量只是2006年的四分之一，當地漁民組織更自發集體停捕。

難怪近年進口至香港的日本櫻花蝦，大多來自東北地區的岩手縣，那裏海岸線總長逾700公里、東臨太平洋，是親潮、黑潮和津輕暖流3個海流的交匯處，所以海產豐盛，是世界三大漁場之一。「而且當地製作乾鮑、乾瑤柱的生產商，製作乾貨的技術拿捏得比較好，櫻花蝦質素亦不俗。」Albert說日本櫻花蝦大概在4、5年前經進口商引入香港，是岩手縣漁民捉海產時的副產品。「一年四季都有售櫻花蝦，並不是季節性產品，以過年前賣得最多，好多人買來蒸蘿蔔糕。整個農曆12月，可以賣出50至60箱櫻花蝦。」新鮮櫻花蝦以大小分等級，每隻成蝦如有4至5厘米便屬於大、2至3厘米則屬小。蝦身有自然的紅色斑點，主要分佈在頭尾。

日本幼細海水味濃 台灣大隻味淡

不要以為只得日本出產櫻花蝦，其實市面上還有售台灣櫻花蝦，大多來自屏東的東港，Albert指日本及台灣兩種櫻花蝦的最大分別是：「台灣的櫻花蝦，蝦種比較大隻，蝦殼亦比較厚身，老人家吃來可能會覺得較韌及劖口，不夠日本的櫻花蝦般幼細。日本櫻花蝦較幼細，雖然連殼，但入口時卻不太覺得有殼，就像蝦米般。另一明顯分別就是味道，台灣櫻花蝦的蝦味不夠，日本的雖然細小，但入口有很濃烈的蝦鮮味及海水味，用來煮菜就會比台灣的優勝很多。」

一般人常搞混櫻花蝦與熟蝦皮（批發價$80/斤），坊間便有商人將兩者來個魚目混珠。「熟蝦皮是蝦苗，不屬於櫻花蝦的類別，湛江、汕尾較多出產，製作過程是先灼熟再曬乾，上海食店多用來煮鹹豆漿。」

Albert指櫻花蝦的顏色愈粉紅愈靚：「如果曬製過程長了、儲藏時間久了，櫻花蝦的顏色也會偏深，所以想買新鮮又靚的櫻花蝦，可以揀一些櫻花般粉紅色的。購買時，若聞到海產獨有的鹹香味、摸上手亦乾爽不腍身，也是靚貨。」

買到靚櫻花蝦，都要懂得保存，Albert續指：「櫻花蝦的食用保質期是一年，香港本身天氣已潮濕，春天時更濕，其蝦殼很容易索水，當吸了空氣中的水分，就會很易變壞，所以保存櫻花蝦一定要放進雪櫃，而進口商送港時也寫明一定要冷凍保存。」

名廚教煮櫻花蝦豆豉炒豬肉筋

櫻花蝦雖似配角，卻是增添味道及色彩的源頭，富嘉閣總廚李文基師傅也愛用櫻花蝦來入饌：「不論將櫻花蝦用來配搭其他食材一起蒸或者炒，我都建議先用白鑊，即是不要落油暖鑊來烘出蝦的香味，才會更美味。」今次李師傅教大家煮的櫻花蝦豆豉炒豬肉筋，十分香口好下飯。「廣東菜，尤其香港有很多食材都可與櫻花蝦互相配搭，煮出不同菜式。」

李師傅更教路：「因為豬肉筋爽口有脂肪，而櫻花蝦本身屬『瘦物』，要用一些較潤澤的食材，才可帶出豬肉及櫻花蝦兩者結合的味道。另外炸油條前，先在上面灑少少水，就可炸得更香脆。」李師傅逐一爆香蒜茸、辣椒蓉，再逐一加進豬肉筋、乾葱頭、油條及櫻花蝦等快炒，三兩下手勢就煮出色香味俱全的櫻花蝦家常菜。

其實櫻花蝦真的很百搭又易煮，如想簡簡單單煮一道家常菜，用櫻花蝦來蒸水蛋就最好不過，秘訣是打蛋後拌勻清水或雞湯，隔走泡沫才倒進碟內，再蓋上保鮮紙用中火蒸10分鐘，那就不怕倒汗水會弄花蒸蛋表面，最後加入櫻花蝦，一碟滑溜鮮香的蒸水蛋就大功告成。

採訪、攝影：《飲食男女》

同昌海味

地址：西營盤德輔道西149號地下

電話：2549 8100

營業時間：星期一至日8am-5:30pm

富嘉閣

地址：鰂魚涌英皇道683號嘉里中心2樓

電話：2750 0823

營業時間：星期一至日11am-11pm

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