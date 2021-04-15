尖沙嘴海旁一帶，有不少餐廳都能飽覽維港海景，不知去哪一間？不妨考慮今次介紹的餐廳吧。餐廳已經開業一段時間，不過宣傳少，所以不是人人知道，但居高臨下盡覽維港海景，最近更換了新菜單，由全新的廚師團隊設計，很有新意。

行政總廚Julien Casset出生於法國，家族經營飲食生意，自己亦曾在亞洲地區工作，非常熟悉亞洲人口味，今次就將兩者融合﹕「我們將餐廳食物的概念變得更為本地，菜單概念轉為亞洲口味，西方煮法。」例如香港人常吃的雲吞，他就有自己一派做法︰「雲吞在香港的茶餐廳很常見，所以我們就將雲吞的外皮，轉成意大利雲吞皮。」鬼佬鮮蝦雲吞 （$168）用意大利麵粉做的皮，包裹用鮮蝦製作的餡料，比一般港式雲吞的蝦香味更突出，再加上中式蛋麵和用法國蝦肉製作的蝦湯，整個菜式感覺變得更加精緻。

和牛煲仔飯（ $398）亦是主打，用西班牙圓米飯加上中式臘腸和膶腸，配上醬油，煮好之後放上澳洲和牛，再加入脆米即成。煲仔飯上枱香噴噴，飯焦香口，臘腸配和牛，整個飯油香十足，非常推介。

餐廳下午茶亦更新餐牌，海景下午茶（$720/兩位）的4款鹹點，都是餐廳的招牌食物。大廚最推介日式五花肉刈包，「我們用慢煮五花腩72小時，期間加入調味料如胡椒、豉油、甜醬油等。」最後用刈包夾着，一啖咬開，肥香惹味。甜品精緻，心水是泡芙酥皮菠蘿包，餐廳將菠蘿包轉成酥皮泡芙，加入雲呢拿吉士忌廉和菠蘿粒，不過表面依然保留菠蘿包的脆皮，味道不錯，亦有心思。

The Commune

地址：香港尖沙嘴梳士巴利道 18 號 K11 ARTUS 10 樓

早餐：6:30am-10:30pm

午餐：12nn-2pm ( 最後點餐時間為2pm)

下午茶：3pm-5:30pm (最後點餐時間為5pm)

晚餐：6:30pm-9pm (最後點餐及飲品時間為 9pm)

採訪、攝影：《飲食男女》

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