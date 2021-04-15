多膏龍蝦和大件厚切豬扒，估計這餐起碼$200以上，但是元朗這間餐廳只賣$99，幾乎是成本價。 這間餐廳在區內出名食物價錢貼地，份量足，味道也不錯，是很多街坊都認識的抵食食堂。

波士頓龍蝦系列是最受歡迎的晚市套餐，最近餐廳推出半價優惠吸客，龍蝦用蒜香牛油焗過，非常惹味，而且Size不細，多膏又厚肉。還要配厚切豬扒，啖啖肉，份量超班。喜歡吃牛的話也有不少選擇，可以選配西冷、肉眼或牛柳，一份牛柳餐也有兩件牛柳，肉質細嫩多汁。套餐加$15可配蘑菇飯或意粉，加$28配餐湯、烤多士和飲品，非常豐富。不過吃西餐如果可以配一杯酒便好了，這裏的生啤有全日半價優惠，有Hoegaarden和Stella可選，比特飲更抵飲。

除了以上的半價優惠，餐廳其他菜式也很抵食，特別推介超巨型的烤美國斧頭豬扒，烤得香，亦保留Juicy肉汁，拼香煎大虎蝦，套餐只需$158。基本上百多元已經可以吃到有一定質素的西餐，非常適合一家大細或者和朋友一吃Chill。

Forever 520

地址：元朗西菁街10號好順泰大廈地下57-58號舖

電話：3996 7782

採訪、攝影：《飲食男女》

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