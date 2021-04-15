日本食物本來就受香港人歡迎，尤其現在不能飛日本，大家更是只能在香港尋找「家鄉的味道」。日本連鎖迴轉壽司店壽司郎，自前年於香港佐敦開設首間分店後，人氣有增無減，登陸香港短短兩年，已經開了八間分店，而且每間分店都其門如市，可說是疫市奇葩，近日香港其中一間分店的銷售額，達到日本店舖的兩倍，可謂瘋狂。有食客直言光顧壽司郎，是為了感受一下日本的感覺，亦有食客指CP值夠高，認為壽司郎的出品是爭鮮的價錢，元氣的享受，甚至更好。

狂迷每周食一次 最瘋狂等三小時

香港有不少壽司郎狂迷，我們找到不願上鏡的陳氏兄弟，直擊他們瘋狂食壽司的過程。家住黃大仙的陳氏兄弟表示，自黃大仙店開業以來便光顧，每星期都起碼光顧一次。他們為了不用排隊等位，早上十時多就光顧，更笑言這是新時代的一盅兩件。「若要不等待就能入座，不是一早在十一時前的早茶時段，就是截單前約十五分鐘左右入座才可。」他們有自己的心水食物，陳兄首推羅勒炙燒三文魚壽司及香葱赤蝦壽司，他指羅勒炙燒三文魚壽司材料豐富，有羅勒醬、三文魚及芝士，燒出來的油脂豐盛；而香葱赤蝦壽司，則是將燒過的葱放上生蝦，「從沒在別的壽司店吃過，感覺新鮮，最吸引的是價錢，只要$12。」

陳弟在五星級酒店的日本餐廳工作，他推薦吞拿魚壽司，他指這裏提供的吞拿魚，跟外面高級餐廳的質素差不多，「雖然是飛機貨，但吃得出前期功夫做得夠好，解凍得不錯， $12一碟可謂超化算。」他們也承認對壽司郎熱愛的程度，已達瘋狂級別。「想當年很瘋狂的時候，是要等三小時才能等到。」

1984年大阪創立 前名為壽司太郎

香港人為了食壽司郎，排三小時隊也屬閒事，以前香港分店接受即日網上預約時，有人更把預約成功的籌，放上網炒賣。台灣壽司郎早前舉辦活動，顧客只要姓名有「鮭魚」兩字即可整枱免費，竟令近200人為了免費食而改名，比香港人瘋狂。生意如此成功，絕非一朝一夕的事。

壽司郎前身是叫壽司太郎，創始人清水義雄於1984年在大阪豐中市開店， 店內的壽司有100円、130円、180円的壽司。1996年，因為經濟蕭條，餐廳統一所有壽司成100円一碟，以價錢便宜、食材優質、高性價比去吸引客人。其後分店愈開愈多，直到2009年，正式全線改名為壽司郎。生意發展前期，不少店舖都開在郊區、住宅區等地，但最近亦積極在市中心地區如新宿有樂町、大阪難波等旺區開分店。自2011年以來，壽司郎已經連續九年成為日本銷量第一的迴轉壽司店，在2019年日本的銷售額甚至達到1,991億日元（約142億港元）。把2018年10月至2019年9月為止賣出的碟數計算下來，竟然有十五億，可以環繞地球5周半。除了日本586間分店，品牌在韓國、台灣、香港等地都設有分店，近日更於泰國開了第一間分店。

員工要洗手五分鐘

香港壽司郎總經理（社長）荒谷和男表示，雖然他去過不同國家分店視察，但他認為香港人吃壽司的文化跟日本非常接近，例如愛吃吞拿魚、油甘魚壽司，香港人對日本食物的接受程度亦很高，比日本人更多吃其他熱食和甜品。縱然食材優質，若管理不善，一切只是紙上談兵。不說不知，原來香港壽司郎分店的管理十分嚴謹。開店前兩小時，開始準備前期工作。衛生方面跟足日本規定，要求極高，員工入廚房之前，就已經要經過重重關卡，首先洗手就要起碼五分鐘，先用洗手液將手背、手掌、手腕等位置塗一遍，再用清水洗一遍，戴上帽子把頭髮藏好後，又重複以上洗手步驟一次。若是在前台工作，一天甚至要洗手超過十次。

港人每次平均用4.3包芥末

壽司郎以定價便宜跑出，荒谷和男續說：「因為公司規模大，能夠大量入貨，從而降低成本。」大部份魚類都是從日本以真空包裝空運送到香港，到店後才開封、溶雪和切割。米飯以新舊日本米混合，米飯口感煙韌又帶出飯香。壽司飯不是手握，用上特製的機器製作，壽司郎香港店營業部課長鄭紫慧說：「讓壽司飯能接近人體的溫度，模範壽司師傅的製作手法，更突出魚生的口感及鮮味。」

店中的芥末，以包裝設計，放在迴轉壽司帶任客人自取，鄭紫慧說：「芥末是自家製， 主要用北海道西洋芥末及日本國產芥末混合而成，帶芥末辛辣及清甜。公司有統計過，日本客人每次光顧，會用2.7包芥末，香港客人每次平均都會使用4.3包，高出差不多一倍。」

迴轉壽司，不少食客總會以為部份壽司會乏人問津，變得不夠新鮮，但原來壽司郎規定每碟壽司轉多長距離，靠碟底下的IC晶片計算。鄭紫慧續說：「壽司郎每份食物一放上迴轉帶，便會開始計時，只要偵測到走過350米，便會自動廢棄，從而可以得知哪一款壽司較受歡迎，甚麼壽司較少人喜愛，可以從中調整食材的數量，進一步控制成本，亦可在客人差不多離去時，再準備一些新的食材重新放上迴轉帶，讓新客人入座時可以享用最新鮮的壽司。」

官方推薦隱藏食法

說到最受歡迎的壽司，近期在台灣掀起鮭魚之亂的三文魚，在香港亦大受歡迎，厚切三文魚壽司入選三甲，但卻不敵中吞拿魚腩壽司($17)及特選大吞拿魚腩壽司($27)。鄭紫慧表示，因為店舖的吞拿魚性價比很高，所以很多人到來都特地選這一道，所以長期佔領頭三甲位置。相對沒那麼受歡迎的則是鐵火卷，即是吞拿魚赤身卷物。另外餐廳每出新產品，定會又引起新一波人潮，原來每年日本方面都會定期跟日本有名的廚師或甜品師合作，再由CEO或日本董事試食，現在每年試約1,200款新品，最終只有約120款新產品能經過點頭同意推出市面。

其實， 壽司郎還推薦幾款隱藏食法，包括：

-北海道牛乳生布甸+抹茶粉

-牛油果熟蝦壽司+甜醬油

-鯖魚壽司+柑桔醋

-牛肉壽司+WASABI及七味粉

-真鯛壽司／油甘魚壽司+伯方之鹽

現時網上無法訂座，只接受「人肉」親身到店取票，但想知甚麼時間去等會較快，都有一個小秘訣，可以上官方APP看到各間分店的等候票數，那就知道大概甚麼時候去取票等位較好。不過相信最多人的心聲，就跟這位食客一樣，他說：「希望能多開幾間，就近自己住的地方，那就隨時都可以光顧。」

採訪：范名雅

攝影：葉天榮

壽司郎

地址：佐敦彌敦道348號彌敦坊UG樓

電話：2388 7887

營業時間：11am-11pm

人均消費：$101-$200

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