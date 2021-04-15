香港年輕人熱愛抹茶，有沒有想過在家也能泡出美味抹茶飲品﹖最近就有網店推出了自製抹茶濃液，讓大家在家中都可以喝到咖啡店泡抹茶飲品的水準。三月初開業以來，只賣宇治小山園抹茶MTCH PACK濃茶液（$148）和宇治小山園抹茶—MTCH Spread濃茶醬（$168）兩款産品，全在香港製造。其中以濃茶液最受歡迎，雖然零宣傳兼無名氣，但兩星期已賣出200包。

濃縮抹茶夜可沖泡7杯抹茶

到底濃茶液是甚麼？「濃茶液是一個濃縮抹茶的液體，主要是沖調飲品用，可以沖調出抹茶拿鐵，如果不喜歡鮮奶，可以使用其他植物奶，例如燕麥奶或豆奶，或梳打水也可以的。」製作人兼老闆Matt解釋製作抹茶液時，已預算客人加入不同飲品，所以附上食譜教客人製作不同飲品。

每包單看價錢不算便宜，但其實可以沖泡多次：「每包大概有300克，一杯大概使用40克左右，每包大約可以沖製七杯飲品的份量。」算一算，每杯約$21，就算加上牛奶價錢，亦比出面平一截。出品亦好，以濃茶液調製的飲品茶香十足，略帶抹茶苦澀味，但同時甘香純厚。另一款産品濃茶醬，濃郁甘香，茶味真切，用來塗麵包一流。

出品好，全因用料講究：「抹茶來自日本宇治丸久小山園，我們用了數種抹茶粉，用House Blend方式製作，相對上味道較為平衡。」他補充選用不同抹茶粉的原因：「我用了丸久小山園中一種叫五十鈴的抹茶粉，另外會加上若竹和龍膽，主要是這三款混合而成，可以互補長短，有的比較甘苦，有的比較鮮味。」

出身咖啡師

老闆提到的House blend，意思指混合多種不同種類的咖啡豆，反覆調配，成為自己獨家的口味，原來他曾任職數年咖啡師，於是就用這個方法，製作自己產品。

雖然今年才24歲，但已經歷不少挫折。本來在香港大學修讀英文系的他，讀了兩年覺得太辛苦：「其實在香港制度下，讀書是件很辛苦的事，我是15年公開試畢業，當時英文科成績最好，自己又沒有甚麼興趣，就在香港大學讀讀英文系，後來發現自己原來沒有甚麼興趣，第二年就開始讀不上。」

因學業壓力，當時他情緒不穩，大學輔導甚至指他有輕微抑鬱，其後正式退學。之後，他反思自己到底有甚麼興趣，當時透過朋友介紹，開始在精品咖啡店工作，一邊打工一邊儲錢。

工作三年，有了積蓄，他覺得是時候作出改變﹕「想到做這個產品，是因為希望客人都可以在家中做出咖啡店的質素。」他本身喜歡喝茶，又發覺市面上雖有不少抹茶產品，不過味道比較參差，就決定自己試做，投資六位數，試驗數月後，由設計到包裝，全程一腳踢，終於在今年三月初產品面世。如果想支持香港製作的濃縮抹茶液，一於上網試一試。

MTCH TEA CO.

Instagram: https://bit.ly/3acsoKl

採訪、攝影：《飲食男女》

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