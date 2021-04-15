芫荽風好像還沒有停歇的迹象，凡是有芫荽的菜式，好像會得到加持，立即變得人氣非常。

但不說不知，原來葡萄牙人都愛吃芫荽，「說到芫荽，葡萄牙Alentejo這個地區，就都有一道用芫荽製作的湯，在餐廳或者一般葡萄牙家庭裏都能品嚐得到。」John Rocha說。

這裏湯品是Alentejo的傳統菜式，因為這區是農民聚居地，菜式會以飽肚及實在為主，更愛就地取材製作。「Alentejo的菜式不像里斯本浮誇，他們都比較實在，像這裏湯的做法十分之簡單，清水、蒜茸、芫荽、雞蛋，煮好後把麵包丟進去，讓麵包吸滿湯汁，就能成為非常飽肚的一餐。」John Rocha說。

當然隨着時代轉變，這道湯都有所變化，讓它可以躋身到餐廳的餐桌上。「今天我就用了雞湯去代替清水，雞蛋亦會做成水波蛋，再加上簡單擺盤，就能做出美味健康又豐盛的Alentejo麵包湯。」John Rocha說。

Alentejo麵包湯食譜

材料：

雞湯 4杯

蒜頭 8瓣

芫荽 1束

檸檬皮 少許

雞蛋 1隻

隔夜法包 1片

醋 少許

芫荽蓉材料：

芫荽 1/2杯

蒜頭 6至8瓣

初榨橄欖油 1.5湯匙

鹽 少許

胡椒粉 少許

檸檬皮 少許

做法：

1.在鍋裏倒入雞湯，芫荽根及莖，切碎了的蒜茸，然後煮15至20分鐘至出味。把湯渣隔掉，備用。

2.把芫荽葉、蒜頭、初榨橄欖油、鹽、胡椒粉及檸檬皮加入攪拌機裏，混合後，攪拌成光滑的芫荽蓉，盛起備用。

3.煲一鍋熱水，加入少許醋，用筷子攪拌成一個小漩渦，然後倒入雞湯，中火煮兩分鐘成水波蛋。

4.把芫荽蓉放到碗裏，放上一片隔夜法包，放水波蛋在麵包面，加芫荽葉做裝飾，撒上檸檬皮，最後再把翻熱了的湯倒往碗裏即可。

採訪：劉明慧

攝影：葉天榮、魯雋華

示範：鹹蝦燦John Rocha

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