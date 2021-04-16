最近有不少新開的咖啡店和餐廳都走簡潔、純白的風格裝修，方便客人打卡，中環IFC去年也開了一間餐廳，看似打卡咖啡店，但原來是中菜館！

創意總監Sam Ng指，在過去幾年的潮流當中，留意到新興咖啡店，或是現在年輕人會去打卡的餐廳，普遍以咖啡店的設計為主，但中菜卻難以接觸這班年輕的客人，因此嘗試走創新風格，但價格就較親民，讓更多人能嚐到。

招牌菜式有野生紅菇海鮮麵（$138），香濃鮮湯底加入紅菇，令顏色變得搶眼，紅菇滋陰潤肺，適合養生的客人。香煎黃花魚（$98）擺盤跟平日中菜很不同，黃花魚外脆內嫩，配搭黃豆醬令鮮味更加突出。蝦苗涼拌頭水紫菜（$32）選用少有的頭水紫菜，配搭新鮮的紅腳蝦苗，用米醋和香葱油拌勻，酸甜開胃。

除了中菜，餐廳也會提供咖啡、啤酒、特飲和蛋糕。負責人Sam解釋，傳統中菜館如果配飲品，通常會配茶，但他們想打破這個定律。餐廳還跟不同藝術家合作，舉辦展覽，讓藝術變成餐廳的一部份，融入日常生活，令客人在用餐時，也可欣賞藝術作品。

4口

地址：中環港景街1號國際金融中心2樓2012號舖

電話：2881 5118

營業時間：11:30am-9pm

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！