「我給自己八九十分的！」頭髮金金、皮膚黑實、一副機靈相的Jerry自信地說。年屆37，首次創業，於美孚開了這家日式小食店，主打日式燒物，「在職業再培訓局學煮食的，但我很緊張每一個出品，想做到最好給客人，這是我跟連鎖店的分別。」

為偷拍女星 險進鬼門關

如此自信，其實他也不過是半途出家做飲食，年少做過髮型師，於親戚介紹下，二千年代加入當年依然蓬勃的傳媒行業，做上狗仔隊。可能他注定吃這行飯，運氣比同輩好，每次在街上總會碰到明星，因此總被編為「辣更」，「我們沒特定目標，可能會去大型商場，去一些名店碰碰運氣，會不會碰到明星。」幾乎百發百中的他，本想在這行發展下去，但命運總是令人猜不透，一次意外令他斷送事業，「有一天在大型商場碰到一位大台花旦，當時有位年輕男生在旁邊，當然是馬上拍下來，但過程中，被一輛車撞倒，住了醫院半年，之後就真的做不回這行。」撞到腳、頸部又弄傷，險踏入鬼門關，被逼放下拿了六年的相機，轉行開起中港車來，一做七年。

誰知天意弄人，遇上疫情，又加入失業大軍，「也要面對現實的，我還要生存也要賺錢的，那就轉型吧，做食！」行動派的他馬上報名學廚藝，之後花了30萬積蓄開這家日式小食店。

主打關西燒物 賣足料章魚燒

小店主打關西風味燒物，一手一腳由他自己做，其自信之作是「章魚燒 」，粉漿每天早上以鰹魚碎、櫻花蝦、北海道昆布熬煮一小時的高湯開成，選用新鮮章魚煮，雖然手法不如專業師傅純熟，偶有失敗，贏在用料足。章魚燒直徑比坊間的大約1-2厘米，木魚碎、紫菜粉、沙律醬亦不吝嗇。即叫即做，送到客人時還能保持熱辣。

大阪燒餅同樣以自家熬的高湯開粉漿，加上大量日本椰菜、煙肉、燒汁、沙律醬、三文魚籽、木魚碎，「做的過程你一定要把燒餅兩邊煎得香口。」以$45/份而言，只有椰菜、煙肉作餡料，定價略嫌偏貴，但即叫即製，也多客人點。

「最盡力、最全心全意去做，希望之後街坊會欣賞我，其他店給得份量少，我就給得多，可能我不懂做生意不懂算錢。」以前的職業可到處走，現在留在小店由早上十時做到凌晨十二時，做到腳痛，也不保證會有生意。「做傳媒可以訓練到個人情緒，以前工作很多時也在等候，你也不知目標人物是怎樣，你不知下一秒發生甚麼事，現在自己出來做生意，情況也是一樣的，有時沒客人你也在等，自己情緒要正面點，因為你不止自己一個，你還有員工、家人，我不可以倒下來。」小本經營，小店全由朋友、家人自己去做，比打工始終花更多心機，「其實開到現在還未有錢賺的，不過我覺得試試吧。」

採訪、攝影：《飲食男女》

日豐燒道樂

地址：美孚吉利徑6-8號美孚新邨第3期地下74A號舖

營業時間：星期一至日11am-10pm

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