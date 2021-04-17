破了犀利的紀錄，要慶祝。一般的慶祝，喝一般的酒；神級的紀錄，要喝同樣級數的酒。

幾天前，美國職業籃球金州勇士隊(golden state warriors)的主將咖哩仔(Stephen Curry)，破了張伯倫(Wilt Chamberlain)在隊中的總得分紀錄。17,783分不算多，卡爾馬龍在猶他爵士隊留下了36,374分，米高佐敦退過休都在芝加哥公牛灌入29,277分，但張伯倫就是張伯倫，他在美國籃球界的歷史地位重要又神聖，能超越一個Chamberlain record，是劏雞還神光宗耀祖的事。

咁大件事冇人開酒？唔得。身為好兄弟的隊友「追夢綠」(Draymond Green)當仁不讓，約了隊中大佬暨新紀錄保持者食好西，贈興！為了令慶祝飯特別一點、難忘一點，要喝些夠份量的酒來紀念。這些NBA球星，你以為會喝什麼？

大帝占士在邁阿密熱火時，球隊封王攻下總冠軍，人生得意，狂飲Armand de Brignac香檳杯莫停。可以想像，年輕、錢多、對葡萄酒認識相信不會太多的球星，喝的必是名牌、貴嘢，還須帶點浮誇。

那夜，「追夢綠」和咖哩仔喝了一瓶DRC、2015 La Tâche。2015年，二人拿到了人生第一個NBA總冠軍。Burgundy，Vosne-Romanée中 的Grand Cru，就算不懂酒，可能也久仰大名，2015 La Tâche，現零售價約港幣 $45,000至5萬一瓶，他倆在高級餐廳開，價錢再抬高一截是常識吧。

為什麼是La Tâche？我大膽的答你(雖然我沒有問過Green)，我覺得：冇原因。純粹因為這酒很昂貴、是DRC、且是2015年，他便要了。懂酒愛酒的，不會開一瓶像姜濤那麼年輕的偶像，起碼要有點年資如Rubber band。像「追夢綠」，就算不是暴發也是Nouveau riche，新富貴的消費方式，new money之套路不必多說。

英國酒評家、名作家Evelyn Waugh的兒子Auberon Waugh，在《Waugh on Wine》早寫過”Among Burgundies, American buyers seem interested only in those grand crus which have the magic words Romanée-Conti, Grands Echézeaux, Echézeaux, Richebourg, Romanée Saint-Vivant, Le Montrachet. The result is that those wines listed above are now grotesquely more expensive than any others, and English buyers are mad to touch them”。那些在showbiz folks之中很受歡迎的名貴選擇，在他的眼中”are rather vulgar”。球星也是showbiz folks之流吧。他對酒不反感，只嫌已暴發得庸俗；我好些，認為人不俗，有本事喝俗酒也能雅。

但只懂喝名牌的未必知道，Echézeaux豐饒甜美，卻被認為是grand cru中最無趣的，Grands Echézeaux算是進階一點的選擇；DRC莊主Aubert de Villaine重點栽培的繼承人Bertrand de Villaine認為Romanée Saint-Vivant是最「知性」的，La Tâche卻需要特多時間瓶陳，才能淬煉出最好的境界。喝2015 La Tâche，正如Waugh說：”they tend to drink their wine too young”。(言下，美國人、新發跡new money，將酒買貴晒，又唔識嘢)

本來，NBA富貴球星吃一頓飯開一瓶好酒，算什麼蒜皮事，能成為新聞乃因Draymond Green巧令勇士老闆替他們埋了單，還在IG上曬命。報導包括Green「使詭計」(tricked)令班主請客，讓他們喝了一瓶超高價酒：「支酒好貴架，老闆又肯入球隊數喎，唔係日日都有人肯批你飲支La Tâche架！」姣中詐嗔半賣俏。

後來有人追問，Green鬆毛鬆翼略帶不自然自爆，「我搵老闆，話我同咖哩仔食緊飯慶祝呀(估計對方會當場識做請客)，但我叫咗枝好酒囉….如果你覺得太貴，我可以自己俾錢嘅…..」Green的合約，是4年一億美金、年薪2千5百萬，負擔得起有餘。但老闆Joe Lacob爽快，一口答應。老闆命好，就是這回事，我認得這種美滿。

又話請兄弟食飯飲酒，轉頭找班主來埋單，再唱通街大謝老闆，驚死對方走數一樣。Nouveau riche，你expect什麼？倒欣賞他對兄弟的大愛。

讓人請飯買酒，還是古龍寫得有格調。

燕十三：「殺過人後，我一定要喝酒。」

烏鴉：「沒有殺人，我也喝酒。」

燕十三：「喝過酒後，我一定要去找女人。」

烏鴉：「沒有喝酒，我也找女人。」

燕十三大笑道：「想不到你竟是個酒色之徒。」

烏鴉：「彼此彼此。」他們喝得真不少。

燕十三：「你既個酒色之徒，今天我就讓你一次。」

烏鴉：「讓什麼？」

燕十三：「讓你付賬。」 —《三少爺的劍》

兩個no money，更可愛。

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