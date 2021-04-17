如果你是迪士尼樂園粉絲，一定要注意！樂園即將首次舉辦美食節，供應44種環球美食，又有得獎菜式又有創新的分子甜品料理，大家來到園裏定會有全新的餐飲體驗。

「在這個美食節，是我們樂園首次用嘉年華形式，展示從來沒有在樂園內出現的食物。」香港迪士尼樂園度假區樂園行政總廚楊日紅表示，今次美食節為期兩個月，逢星期五至日及公眾假期進行，提供總共44種食物，每星期餐牌上就會有其中27種食物。不同以往樂園其他餐廳，是次美食節大會是電子代幣的，在迪士尼官方網站上已經可以購買，價錢為$200 /5個，一個可以換到一份食物，手工啤酒和紅酒白酒則要兩個代幣。

美食節分為多個食物專區，如得獎名菜廚房、分子甜品料理廚房、甜品專區等，部份菜式亦帶有創作成份，「沙巴翁本是一個意式甜品，我們就將它製成鹹食。用海鮮、蝦殼、龍蝦殼等熬煮成湯底，表面鋪上海鮮，另外再加入意大利的沙巴翁，就成為這款食品了。」海鮮柚子沙巴翁表面柚子醬酸甜醒胃，底層海鮮味濃郁，很有層次。

美食節還有分子甜品料理廚房系列，即場製作各類分子菜式，小朋友一定大開眼界，如鮮果魚子配意式芝士脆筒，表面有芒果和士多啤梨口味的分子魚子，底層是以意式芝士做成甜筒的造型，賣相吸引。除了小食，還有不少可以飽肚的主菜，如卡邦尼意粉，意粉用意大利芝士王parmigiano-reggiano製作，廚師先用平底鑊炒香意粉，然後放在芝士上拌勻，芝士味道濃郁，味道不錯。

代幣價錢以主題樂園價位而言，尚可接受，而且買夠指定金額又有禮品送贈，如果是迪士尼粉絲又經常入園，都可以考慮來這個美食節用餐。

皇室佳釀美食節

日期：4月30日至6月27日 （逢星期五至日及公眾假期舉行）

地點：皇室宴會廳（迪士尼樂園內）

電子代幣購買網址： https://bit.ly/2QsfFw6

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！