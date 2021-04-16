疫情下各行各業都叫苦，酒店紛紛推出Staycation吸客，位於灣仔及銅鑼灣交界的利景酒店，最近就有限時優惠，以價錢而言算是城中最抵，只需要$499就吃到一餐雙人晚餐加一晚酒店住宿，限時快閃優惠由即日起至4月30日。

地庫餐廳原本是懷舊酒吧，最近就翻新重開，今年3月底改為陳家廚房，裝修富英倫風格，擺設帶復古元素，菜式亦中亦英，也提供中西fusion菜。為慶祝餐廳重開，特別推出住宿餐飲優惠，雙人晚餐可選中或西式，各有5道菜，足料大份。

中菜有江南小碟、菜膽螺頭燉雞湯、蠔皇花菇鮑魚扒時蔬、翡翠帶子蛋白炒飯及香芒布甸，炒飯火候剛好，粒粒分明，入口乾身香口；西餐則有薄切三文魚刺身配牛油果他他、法式芝士酥皮焗洋葱湯、海膽芝士醬忌廉意大利粉、紅酒燴澳洲牛面頰配黑松露薯蓉及紐約窩夫配雪糕，牛面頰油分足，腍滑惹味，而洋葱湯香濃鮮甜，搭配自家製香草麵包，外脆內軟。雖然價錢平，但做得不馬虎。

採訪、攝影：《飲食男女》

陳家廚房

地址：灣仔灣仔道209-210號銅鑼灣利景酒店地庫 1 樓

電話：2892 3388

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