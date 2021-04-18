4月是櫻花盛開的季節，可惜今年無法到日本賞櫻，不要緊！先享用櫻花蛋糕，望梅止渴吧！

本地精品雜貨店Dolce Dolce Kitchen & Gourmet最近推出期間限定的戚風蛋糕，有符合春天主題的櫻花草莓戚風蛋糕（$138），賣相粉紅色，充滿少女心。蛋糕加入了用意大利檸檬酒浸漬過的草莓乾，豐富蛋糕口感。表面還有櫻花和凍乾草莓粒，蛋糕質地鬆軟，味道清香。另一款人氣高企的是宇治抹茶紅豆戚風蛋糕（$148），選用日本丸久小山園的若竹抹茶粉，蛋糕顏色翠綠，綠茶香味濃郁，苦澀和甘醇共存。配上香糯紅豆蓉一起吃，味道更加豐富。

如果想訂購充滿日本風味的蛋糕，就要留意Facebook及網頁的最新消息了。

Dolce Dolce Kitchen & Gourmet

Facebook：https://bit.ly/3giehah

購買網址：https://bit.ly/3msmk53

採訪、攝影：《飲食男女》

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