八十年代的尖東，夜總會商廈林立，人頭湧湧，盛極一時！今天的尖東，風頭早被新區搶走，人流驟減，風光不再！見證着尖東風雲變幻的有她——香港首家日本拉麵店「麵屋一平安」！

故事，由一個失婚的日本女人開始⋯⋯一直是父母掌上明珠的花樣少女，婚後過着相夫教子的幸福生活。一天，離婚噩耗突然傳來，嬌小的身軀沒被打倒，毅然扛起養育兩兒的重擔，以拉麵店作為重新出發的起點！三十七年來，經歷父母離世的傷痛，她強忍淚水；面對麵屋被逼停業、員工集體辭職、沙士肺炎重創生意、麵屋從五間變兩間的難關，她亦從容面對⋯⋯

80年代闖尖東 引入長崎麵

沿着電梯走進燈光暗淡的地庫，左轉右拐轉了兩圈，好不容易才看見偌大刺眼的紅色餐廳招牌，她就是香港首家日本拉麵店。從 1984到2021，一直駐足於尖東的地庫商場，見證着島田逸子的堅毅人生！時光倒流37年，逸子回憶起昔日鋒芒初露的尖東，「八十年代，尖東是新興的商業和娛樂區，許多公司，包括日本公司進駐，我便選址這裏開拉麵店。最初只賣拉麵，但很多日本客人希望我們提供小食和酒類，於是媽媽便替我設計了五款小食，所以這裏更像是一家居酒屋。」由開業至今，長崎拉麵一直都是麵屋的主打，「為何引入長崎麵？因為朋友的朋友，其祖父在日本開設聞名的長崎拉麵館，我便大着膽子懇求對方傳授秘方，由於當時自己的外表像個小女孩，對方縱曾懷疑我的決心，但最終也被我的誠意打動。」

被離婚靠拉麵重新出發

三十出頭的女人，何以如此堅定開拉麵店？只因她是一名母親！逸子的父母是著名的舞蹈員，經常四處到外地表演，香港是其中一站，更與著名歌手張露（杜德偉的母親）分屬好友，在對方的牽線下，父母於1978年在香港開設了首家卡拉OK，當年只有十九歲的逸子亦隨之來港定居，「我是獨生女，父母不捨獨留我在日本讀大學，於是我便在港大報讀了設計的夜間課程，畢業後曾在香港從事設計工作，後來回到日本結婚生子。父母因為太掛念我，我二十六歲又舉家搬來香港。」婚後專心相夫教子的逸子，既有父母的疼愛，也有丈夫的愛護。始料不及的是，幸福人妻的生活只維持數載，次子出生後不久，她突然被離婚了，對於這段往事，她不願重提。面對失婚打擊，她亦沒時間傷心痛哭，只因養育孩子的現實迫在眉睫。在父母資金的支持下，這名零飲食經驗的家庭主婦毅然走進飲食世界，開麵館自力更生，「我很喜歡吃拉麵，當時香港又沒有日本拉麵館，我便決心試試。老實說，正因為我對商業世界一無所知，我才能無畏無懼開店，如果知道當中難處，我可能未必有勇氣。」

老員工留守三十多年 報答老闆娘厚愛

誠然，開業的路走得絕不順暢，由於建築師沒有就店舖向法庭提交足夠的文件，麵館開業四個月便被勒令停業，「初開業時生意很不俗的，突然被告知停業，我也一頭霧水，只知道我每天不停穿梭法庭奔走，但也毫無進展。當時的確是心急如焚，租金要照交，薪金也要照付，卻不能開業，錢從何來呢？後來是一個客人替我們解決了問題，他具體怎樣解決我也不知道，只知道人間有情，無言感激。」

開業後五年，正當生意漸上軌道後，員工突然集體跳槽，六名員工走了四名，只剩下侍應王碧雲（Kitty）及主廚馬永光堅持留下，直到今天。Kitty回憶道：「我1988年3月28日入職的，這裏是我第一份工作。89年同事們都被高薪挖角到卡拉OK，但我堅持不離開，因為老闆娘對我們太好了。記得入職後不久，我媽媽離世，老闆娘竟然關店半天，犧牲半天的生意額，叫所有同事到殯儀館向我媽媽鞠躬上香，真的很感動，所以我告訴自己要一世替她打工作為報答。」

人間有情 總有奇蹟

逸子對員工視如親人，退休後的她這天難得落舖，便用不鹹不淡的廣東話跟老員工雞啄唔斷，好不愉快，「哎呀，我的廣東話很差勁呀，只有老員工才明白我說甚麼，大概是大家相處太久，心靈相通吧。」員工多謝老闆娘的體恤，老闆娘又何嘗不感激員工的仗義，「沙士期間，生意一落千丈，我連員工的薪金都付不起，Kitty跟阿光對我說：『Mama，你先付薪金給其他員工，我們的可遲些才付，沒關係的。』我聽後真的很感動，因為他們的體諒，我才能一步一步走出困境。」

更令逸子難以置信的是，三十萬的欠租竟然可以一筆勾銷，「沙士時我連續半年都交不起租，歸還大部份後，尚欠三十萬，那天我拿着支票到公司還債，那個員工竟然跟我說不用了，我覺得是奇蹟。不知何解，每次遇上很大的難題，總會有人伸出援手。」

父母離世 傷痛財政雙重夾擊

創業路上，障礙重重，堅強如鋼的逸子也有偷偷哭泣的時候，但兩個兒子是她克服險阻的最強動力，「我有兩個年幼的孩子，我需要工作，需要收入。當時我每晚凌晨三時才可睡覺，但仍然堅持早起為孩子親自炮製便當，兒子的老師及同學們都大讚便當精緻可愛。因為我很愛我的兒子，即使工作多忙，我也希望能為他們做點甚麼。」父母一直是逸子最穩固的支柱，即使失去丈夫的愛，父母依然把她捧在掌心，讓這朵溫室小花依然燦爛盛放。然而，父親其後在日本病重，令逸子頓失依靠，身上的擔子更是千斤重，「那時我既要同時兼顧卡拉OK和麵屋的生意，還要照顧年幼的孩子，每天不斷來回奔走店舖和家庭，還要回日本照顧父母，真是心力交瘁。」然而，身體的累，也不及心靈的痛。父親最終在92年逝世，母親亦在日本病重，逸子心如刀割，情緒幾近崩潰，「我很愛我的父親，他逝世後的一年裏，我都無法走出傷痛，那年即使天天回到麵館工作，勉強擠出笑容，但我完全忘記了自己做過甚麼，真的很傷心很傷心。」

喪父的傷痛未完，經濟的壓力隨之來襲，由於店舖全在父親名下，父親沒立遺囑，戶口足足被凍結了三年，「財政的壓力的確把我壓得透不過氣，自己不斷左拼右湊。我在父親離世前一年再婚，丈夫當時也盡力支援我，才能一步一步解決問題。」

兒子繼承 青出於藍

難關一次又一次克服，逸子把拉麵館由二變五，兩個兒子亦終於長大成人。從前對飲食業不感興趣的幼子蒲谷康成Kosei，十年前改變主意，「看見媽媽從事飲食業的辛勞，我從沒想過步她後塵。我在美國唸商科，一直希望畢業後做會計、投行等，結果真的當了會計師三年，才發現非常沉悶，原來自己心底裏一直渴望當老闆。」

然而，Kosei並沒有第一時間回到老店當太子爺，而是與兩個朋友合資開當時大熱的frozen yogurt甜品店，隨後更成立自己的拉麵館「拉麵Jo」，「一平安是媽媽的心血，我小時候常到店內吃麵玩耍，對這裏有很深的感情，當然要保留，但我同時希望擁有自己的品牌，而不是單純的繼承。」在Kosei眼中，媽媽堅忍能幹，無論工作多累，心裏多痛，從不埋怨，更不會在兒子面前顯露半分軟弱，只希望他兄弟倆能無憂無慮地快樂成長，「我和哥哥中小學都是就讀國際學校，並往外地升讀大學，學費絕不便宜，雖然媽媽不說，但我也知道這些不俗的生活都是媽媽用辛勞換取。當我從事飲食業數年後，更加深深體會媽媽的苦處，本來還想自己闖蕩幾年，但看見媽媽日漸老去，還要天天為幾家拉麵店操心，有時會很depressed，我知道自己是時候回來了。」

Kosei亦青出於藍，「拉麵Jo」連續八年入選米芝蓮必比登推介，有三家分店。反而近年「一平安」分店由五減至二，但逸子處之泰然，「如果我仍然保留五家分店，大家一定會覺得，嘩！很成功呀！但香港的租金就是企硬，分店生意不錯，我當然想續租，但租金升幅太大，我也不能勉強，最後只能關店。無論如何，只要員工工作開心，我也不會耿耿於懷。」

堅持老店 心存希望

幸好，哪管外面租金瘋狂跳升，營商環境風雲色變，老店一直穩守尖東，絕無退場打算，「這裏是我的根，對我來說很重要。三十多年也不遷不移，最主要是為了客人，嬰兒時代父母帶他們來，到三十六歲仍然繼續來，我不想讓他們失望。業主也很喜歡這個地方，沒有在租金上為難我們，所以能一直支撐到今天。」現時已接收整個飲食集團的Kosei也表明，要竭盡所能保留老店，「老實說，老店位於地庫，尖東現時亦不比從前興盛，但一平安有其歷史，我希望讓更多人知道它是香港首間拉麵店，甚至豬骨湯底亦是我們首次引入香港。」有兒子繼承衣缽，逸子縱感安慰，但亦心存愧疚，「我對Kosei感到很抱歉，當我把生意全交給他時，便讓他面對了疫情肆虐全球的千古難題。我很愛我的兒子，希望他能擁有自在的人生，很想替他分擔難題，但我已經老了，無能為力。」因疫情而急跌的生意額，的確讓Kosei絞盡腦汁，但他仍然懇請母親放心，「媽媽想我自在，我更想她輕鬆，放心交給我吧，我一定會努力！」

「心存希望，努力前行，明天將會是美好的一天！」逸子勉勵兒子、勉勵大家！歲月縱為她的臉上增添風霜，卻為她的人生積累智慧！

編採：林蓁逸

攝影：盧日朗、崔百祥

麵屋一平安

地址：尖沙嘴加連威老道92號幸福中心地庫B1號舖

電話：2722 4826

營業時間：星期一至日11:30am-11pm

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