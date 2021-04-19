一說到客家菜，自然會想到鹽焗雞、梅菜扣肉和釀豆腐。現時想吃正宗鹽焗雞，要預定，就算前三、四十年，正當東江菜盛極一時，店子現叫現賣的鹽焗雞，也不過是鹽水浸雞而已。用傳統方法，炒鹽去焗的版本，費時失事，怪不得要特別預定。但梅菜扣肉便不同了，因為店家可以大批預製，上菜時翻熱，所以至今仍流行不衰。至於釀豆腐，那就簡單得多了。

這一陣想到要做甚麼菜？總覺得為難。問計於總編，她說：「你做了梅菜扣肉沒有？」我說女兒快要來，要她一起幫忙纔成。做一碗扣肉，不能獨力完成，是否太沒本事或過分誇張了？只因我近年手腳慢了，的確不能應付煎炸大塊肉的壓力。

如果讀者有上網的習慣，一查便可得到數以百計的梅菜扣肉食譜，而食譜之為物，絕不是金科玉律，更不是一家之言，只能作為參考，各家各法，誰敢誇稱正宗？但要烹製一道膾炙人口的東江菜，不能離經叛道，總得像個樣。若從開始至完成，步驟不少，要登出全部圖片，恐篇幅不足，某些操作需多加解釋的，特以文字輔助。

1.選肉──現時購五花肉十分困難，多是肥少瘦多，而瘦的尤其乾韌，要選五花腩中部之一長塊約800克（或多些），但不宜用皮上有乳頭過韌的部分。

2.煮肉──煮肉時下些薑葱酒，可去除豬肉的臊味。

3.煎或炸肉──是全部過程中最難處理的步驟。雖然煎或炸前已用毛巾將肉盡量吸乾，但肉本身仍含有水分，遇熱時水分掉下油中，不能相容，引起熱油四濺，如不及早防範，很容易被熱油灼傷，致生意外。比較穩當的是用煎法，一來省油，二來減低受灼風險。許多香港廚房雖然裝有抽油煙機，煎時仍不能掉以輕心，最好拿着鑊蓋護身擋油。

4.豬肉去膩──五花肉炸後要經過一重去膩的步驟，一般的做法是先用熱水沖淨，再用廚紙吸乾油分，但先師特級校對有一妙方，把肉放在濃普洱茶內大火煮片時，除上色外，一部分油脂會浮上水面，是很有效率的去膩法。

5.選盛器──做「扣」的菜式，盛肉的碗要與肉的分量配合，盛器太大，肉碼在碗內經燉軟後會瀉身，倒扣時便塌下不成形，最好是肉與碗之間很少空隙，肉方能穩固地扣出。方形碗扣肉到方形菜盤上；砵頭或圓碗則要扣至圓形菜盤上，以求形狀吻合。

6.選購梅菜──香港出產的梅菜王，勝在乾淨，而且芯多莢少，稍浸軟洗淨便可用。梅菜先在鑊內烘乾，加油和蒜蓉爆炒，下糖、生抽和鹽，再加煮肉湯半杯，扣肉蒸後便會濕潤了。

7.填碗──填肉和梅菜入碗時要將空隙填滿壓實，方能順利將肉扣出，蒸至最後半小時將鋁箔揭去，讓蒸氣掉到梅菜上，製造較多的汁液。

花了這番唇舌，仍得按部就班，是否正宗？不敢說，又是否願意下這等工夫，悉隨尊便。Enjoy！

（原文刊於2008年660期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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