材料：（4人份量）
1）五指毛桃3両
健脾補肺、行氣利濕、舒筋活絡，治療脾虛浮腫、風濕痹痛
2）蘋果2個
生津止渴、潤肺開胃
3 ）粟米2條
舒緩脾胃虛熱、養胃氣、除煩熱
4）製茨實2両
補腎功效比較好，健脾胃、補腎、祛濕，舒緩脾虛水腫
5）海竹頭3両
補而不燥、養陰生津，舒緩虛勞發熱
6）百合2両
潤肺止咳、寧心安神、滋潤皮膚，有補氣功效
7）鐵棍淮山2支
養陰、補水
8）肉眼半斤
做法：
1）百合、五指毛桃、製茨實分別用清水浸15分鐘
2）粟米切件
3）蘋果去皮去心，未用放入鹽水浸，避免氧化變黑
4）海竹頭切塊
5）鐵棍淮山去皮切段
6）肉眼凍水汆水
7）水大滾所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時，完成
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：魯雋華、葉天榮
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