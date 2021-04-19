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湯水食譜｜湯水達人Natalie 小朋友面色好 五指毛桃粟米蘋果湯

1小時前

材料：（4人份量）

1）五指毛桃3両

健脾補肺、行氣利濕、舒筋活絡，治療脾虛浮腫、風濕痹痛

2）蘋果2個

生津止渴、潤肺開胃

3 ）粟米2條

舒緩脾胃虛熱、養胃氣、除煩熱

4）製茨實2両

補腎功效比較好，健脾胃、補腎、祛濕，舒緩脾虛水腫

5）海竹頭3両

補而不燥、養陰生津，舒緩虛勞發熱

6）百合2両

潤肺止咳、寧心安神、滋潤皮膚，有補氣功效

7）鐵棍淮山2支

養陰、補水

8）肉眼半斤

做法：

1）百合、五指毛桃、製茨實分別用清水浸15分鐘

2）粟米切件

3）蘋果去皮去心，未用放入鹽水浸，避免氧化變黑

4）海竹頭切塊

5）鐵棍淮山去皮切段

6）肉眼凍水汆水

7）水大滾所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時，完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：魯雋華、葉天榮

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