壓力大時，有人選擇吃頓好的，或用香薰來放鬆。尖沙嘴澳洲西餐廳Hue Dining，便能一併滿足客人兩個願望，他們聯乘英國香薰牌子Aromatherapy Associates推出限定下午茶，並附送兩套、每套共3件產品的精油套裝。

Hue Dining聯乘Aromatherapy Associates的限定下午茶($680/2位)，由4月24日起至5月9日，連續六個星期的周末都有供應，供應時間為下午3時半至5時半。食物分別有五款甜點、 鹹點以及三款鬆餅。鹹甜點除了有澳洲元素，大廚還採用了精油原材料為創作靈感。鹹點中比較特別的是迷迭香Gruyere芝士泡芙，泡芙的餡料離不開吉士忌廉，大多是甜食。而這一款則是芝士泡芙，散發淡淡迷迭香香氣。其他鹹點分別為澳洲松露蘑菇炸丸子、黑椒生薑番茄配紅菜頭、杜松配牛至香草雞批和煙燻鱒魚紫菜。

甜點方面，朱古力麥芽忌廉林明頓蛋糕和開心果椰棗蛋糕是經典款式。開心果蛋糕濕潤而不黏口，開心果味道濃郁，而且不會太過甜膩。而其他則是創作款式，包括有黑椒鼠尾草忌廉蛋白脆餅、生薑菠蘿杏仁蛋糕和苦橙葉配迷迭香凝乳撻。

鬆餅也別有用心，分別有三款口味：生薑南瓜鬆餅、迷迭香提子鬆餅和經典原味鬆餅，會配上薰衣草鮮忌廉，以及大根覆盆子果醬。覆盆子味道比較突出，酸酸甜甜感覺清新。薰衣草鮮忌廉質感輕盈，味道幽香。下午茶本來配茶或咖啡，客人可以用$90優惠優加配雞尾酒，一邊看着大海景，一邊享受下午茶。

大部份下午茶禮物只有一份，而這次是每人一份，值得稱讚。還沒有決定母親節的慶祝節目，都可以考慮一下。

採訪、攝影：《飲食男女》

Hue Dining

地址：尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館1樓平台

電話： 3500 5888

供應時間：4月24日至5月9日，逢星期六日3:30pm-5:30pm

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