最近人氣餐廳Little Bao和調酒大師聯手合作，開設了為期三個月的快閃店，以台灣和韓國為主題，推出各款美食飲品。

調酒大師Antonio Lai表示，他們的理念和Little Bao很相似，都是走創新路線，從不同地方獲得靈感，再注入各種元素，使用當地材料，創造不同的配搭，所以開始了是次合作。推出6款特別為此合作的雞尾酒：我愛韓梅（$100）、梨咪走（$90）等。我愛韓梅以威士忌、韓國梅酒、薑和蘇打水調製，消暑醒胃 ，容易入口。梨咪走用冧酒、台灣梨汁、米酒和接骨木花糖漿調配。還有人氣雞尾酒地道烏龍茶（$100），伏特加、烏龍茶和青檸，茶味突出清香。這三杯雞尾酒味道較清新，配上美食有更多驚喜。

食物就由Little Bao創辦人May Chow設計，她特意選用韓國豆瓣醬、辣醬、新鮮柚子、梨子等等，感覺就如親身到了韓國旅遊。韓式柚子豬腩包（$98）有招牌自家製刈包，慢煮12小時豬腩肉，新鮮柚子汁、韓式辣醬和新鮮柚子皮做成的辣醬，加上沙律菜，能中和豬腩肉的油膩。焦糖大醬雪糕包（$48）的靈感來自亞洲五十大韓國菜餐廳，將傳統的大醬打成雪糕，加上韓式糖餡餅醬和烤榛子，炸饅頭夾住，味道有點像鹹甜的爆谷。還有其他類型的小食，如台式魯肉流心炸蛋（$98），參考外國下酒小食蘇格蘭蛋，餐廳將它變成台式小食，選用日本太陽蛋 ，蛋味更濃，用滷肉飯材料，例如魯肉、冬菇等等包着雞蛋，鹹香惹味。

Little Draft Land

地址：銅鑼灣京士頓街9號Fashion Walk 地下H1號舖

電話：2555 0600

營業時間：即日至6月30日12nn-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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