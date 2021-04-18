不論是皺皮腸粉，還是布拉腸粉，都曾經搶盡腸粉世界的風頭，價廉又似乎沒多少講究的豬腸粉，還有人喜歡吃？當然有！港九新界的街頭巷尾，都有不同風格的小店，在這十元八塊的小食上花盡心思。

沙田港鮮寧可花較高成本，也特意向腸粉廠訂製特別腸粉；九龍城Very Good Eat雖然名不經傳，但人人吃過小店以自製麻醬撈勻的腸粉，都忍不住回頭光顧；佐敦糖水雄首創只此一家的鳳梨炒腸粉；還有被稱為大圍名物之一的華輝小食手撕雞腸粉、深水埗必食老字號之一的合益泰腸小食、粉嶺開業十多年的四眼仔腸粉等。

當店員打開蒸氣櫃，夾起熱騰騰、白雪雪的豬腸粉，灑滿豉油、甜醬、麻醬、芝麻等配料後，就是一頓簡單卻吃得滿足的盛宴了。嚴選6間誠意滿滿的豬腸粉小店，重溫那買少見少的兒時風味。

1. 港鮮人氣腸粉

地址： 沙田禾輋邨厚和樓地下SU24號舖

電話： 6893 3699

營業時間：8am-7:30pm

位於沙田的港鮮人氣腸粉，開業近兩年，與大埔的宜昇小食是姊弟店，分別由姊姊及弟弟經營。老闆霍先生本從事手機生意，眼見行業式微，所以向本來已開小食店的姊姊學藝，在自己從小長大的禾輋邨創業，「自小媽媽喜歡帶我到街市吃腸粉，小時候很喜歡吃，每天放學跑去吃，在這條村賣自己喜歡吃的，也比較開心。」

每條腸粉約3元，不特別便宜，但水準好，腸粉蒸得軟熟，質感滑嫩彈牙。熟客一致好評的醬料如花生醬、甜醬，濃稠度適中，花生醬香味濃郁，甜醬甜香惹味，而且份量慷慨，食得盡興。

對這街頭小食，老闆態度相當認真：「一條腸粉很簡單，買回來蒸熟加點醬料，個個都會做。有些客人說我們的腸粉特別好吃，因為我們做好每個細節，不會偷懶，千萬不要偷懶！」

如腸粉來貨，老闆就特意跟供應廠商量，調節機器製作港鮮人氣腸粉的腸粉時，捲的幅度調校鬆一點，入口會更彈牙，雖然每條成本貴了一毫半，但港鮮仍然決定採用。蒸熱腸粉時亦有心得，他吩咐店員每次添腸粉，會先抖一抖它們，盡量令它每一條不要黏着。又交叉擺放腸粉，盡量將它們叠高，空隙多一點，令水蒸氣進入每條腸粉中心。老闆解釋如果把腸粉放成一堆，通常會只蒸到外層的腸粉熟透，內層還是硬的，變相只有第一二碟好吃，打後的便不好吃了。

醬汁有要求，花生醬經過特別調配，先用花生和粟米油攪拌。煮熱油的溫度要適中，如果油太熱，就無法與花生醬攪勻，如果太冷，便會水油分離。店舖每次預備花生醬，起碼要花費一個小時不停攪拌至融合。

正因沒有偷懶，出品美味，反應甚佳，現在平均每天賣1,300條，不少熟客都為此而來，食客關小姐最喜歡吃腸粉：「味道不錯，腸粉是滑嫩的。我比較喜歡他們的醬汁是濃稠的，不會太稀。」食客蔡先生亦因為腸粉而每天都來：「腸粉彈牙，不會很軟綿綿。」店內還有勁蒜味蜆肉撈麵、家鄉陳村粉、港鮮銀針粉等麵食，也吸引不少客人。

2. 四眼仔腸粉

地址：粉嶺和隆街40B號地下

電話：從缺

營業時間：6am-6pm

開業近30年，街坊食店，於粉嶺聯和墟無人不識，全店只得7款小食。腸粉是主角，甜醬跟麻醬的稀稠度適中，並不會水汪汪，而令醬汁黏不住腸粉，醬汁多，到最後一條腸粉仍有醬汁。腸粉用聯貿出品，入口滑溜，有一點濕潤感，口感偏軟綿。

如果怕不夠飽，可以加配其他小食，如魚蛋、燒賣、牛肉球、粉果，粉果裏有沙葛、花生和豬肉，外皮厚了一點，但也算足料。不少街坊到店內都是點燒賣雜錦，每樣都雙份才要30多元，當成正餐也夠飽。

3. 合益泰小食

地址：深水埗桂林街121號地舖

電話：2720 0239

營業時間：6:30am-8:30pm

說豬腸粉，無人不識深水埗合益泰。無論疫情前後，門外買外賣的人大排長龍，店裏也逼滿堂食客人。

雖然有燒賣、粉果、珍珠雞等小食及十多款生滾粥如皮蛋瘦肉粥，但主角是腸粉，因合益泰本是腸粉批發的老字號，雖然已停業多年，改取潘記粉廠的腸粉，潘記是開業40多年的香港老字號，多年來堅持於香港人手生產，做出來的腸粉，皮特薄，捲得纖幼，滑溜有米香。

選了好腸粉，蒸熱後還淋上豬油，油香濃郁，雖然一次蒸大量，但因流量快，腸粉不會蒸得過腍，入口滑溜，與甜醬、辣椒醬、麻醬和炒芝麻同吃，相當惹味。豬皮、蘿蔔也是招牌菜，豬皮爽口彈牙，飽吸湯汁，鮮味滿瀉。蘿蔔入口無渣，一嘴清甜，簡單卻美味。

4. 易拎腸粉

地址：黃大仙慈雲山雙鳳街37A號舖

電話：從缺

營業時間：8am-7pm

店名易拎，取自老闆娘女兒Elaine。兩年前，本從事工程業的女兒，因不想媽媽太辛苦，決定回店和13年前接手的媽媽一起打理小店。

店面簡陋，以外賣為主。接手時只提供腸粉、撈麵、雞蛋仔等，生意平平，後來有客人建議增加食物款式，易拎媽又不斷改良食物質素，除了要買好貨源，蒸時要顧好時間，因為蒸太久會變軟，蒸不夠時間，便不夠熱。醬料亦有講究，買入花生醬、甜醬後，再由易拎媽調味，花生醬以花生油炒香，香味突出；質感不會太稠過稀；加上每份腸粉的甜醬、麻醬都毫不吝嗇，到最後一口，還能蘸滿醬料。所以越來越多街坊回頭，最高峰一天能賣800條。熟客李先生是腸粉頭號粉絲：「我最喜歡都是腸粉、魚蛋，腸粉很滑，加上醬汁調味，很美味。」

店內還有素碗仔翅、缽仔糕、撈麵等，多是兩母女自製，整體味道都係偏向健康風格的清淡。

5. 華輝小食

地址：大圍積福街積壽里4D號地舖

電話：從缺

營業時間：10am-3am

各區都有自家美味的腸粉小店，大圍區就有華輝小食，老闆原是裝修工人，5年前毅然轉行，憑手撕雞腸粉打出名堂，從外賣店慢慢經營至堂食，大部份時間都座無虛設。

剛開業時，華輝小食本來只賣營多麵、魚蛋等小食，生意稱不上好。剛好有一位員工曾任職手撕雞店，便勸溫總多賣數款食物，最後成了小店的轉捩點。老闆回憶一開始還沒有配腸粉：「當時也只是單賣手撕雞，但到了冬天，手撕雞銷量暴跌。我喜歡吃雞絲粉皮，但雞絲粉皮也是冰冷的，便嘗試把熱的腸粉配手撕雞。」

結果一舉成名，持續人氣高企，每天最高峰能賣3,000條腸粉。手撕雞可選原味、麻辣、芫荽等不同醬汁，以冰鮮雞加入或惹味鹹香，或麻辣刺激的醬汁。腸粉蒸得講究，要控制火候，一定要大火蒸，水滾之後焗三分鐘，腸粉便會內軟而外層彈牙。腸粉蒸好的時候，中央有開口，俗稱笑口，腸粉一笑便特別好吃。腸粉即叫即蒸，不會預先切十多盒腸粉，因為一旦腸粉入盒便會有水氣，會有臭的蒸氣味。

6. Very Good Eat

地址：九龍城侯王道97號置金閣地下10號舖（入口在九龍城廣場停車場對面）

電話：6360 8125

營業時間：9:30am-7:30pm（11:30am開始供應麻辣燙），星期一休息

18年開業，位於九龍城，雖然只是一間百多呎的外賣小店，但出品仔細。主打麻辣燙，首選臭豆腐及鴨血。招牌臭豆腐聞起來臭，食落小麻小辣，卻異常好吃。其他還有約三十多款小食，如腸粉、牛肉燒賣、魚蓉燒賣，雖然都是入貨，但選料好，最受歡迎是腸粉，堅持選人手拉的貨，而非機製，老闆小潘表示﹕「因為腸粉蒸熟時，是一層皮再捲，腸粉要夠薄，捲的時候不能太實，人手比較好，機器會太結實。」口感爽、滑、不黏牙，每次只蒸少許，絕不會過腍。

最講究還是醬料，是小店鎮店之寶，特別是麻醬，以芝麻醬、花生醬、麻油和花生油炒成，質地稠稀適中，入口不會過份油膩，入口香噴噴，撒在表面的芝麻，也是每天炒香，其他醬料如甜豉油、紅油、辣椒油也是自製，雖小道亦可觀。

採訪、攝影：《飲食男女》

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