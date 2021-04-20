舊區深水埗變天，不再是新聞，近年一直是真假文青最愛閒逛的熱點，型格café愈開愈多。在「佬味」十足的鴨寮街，近月新開一間小清新咖啡室迷你毛Minimal，最玩味的是與店名恰恰相反，店內面積卻一點也不迷你，因是由兩個舖位打通，地方開揚、坐得舒服，室內裝修更頗精緻，一半以粉紅色及白色作主調，少女味爆燈，另一邊則帶點木系的日式禪風，隨處都是打卡靚位，難怪瞬間已成為區內人龍店。

小店由4位相識多年、廚師出身的老闆拍住上「疫市」開設，各司主食、甜品、水吧及樓面等範疇，分工清晰但互相補位，同樣想趁此機會測試自己的技術與能力，如主廚Henry入行逾10年，煮意大利菜最拿手：「因我們定位是café，所以餐牌以窩夫及多士為主，但又不想與同區café 太類同，故加入扒類及傳統意粉等多款主食來吸客。」

其他café的窩夫通常是甜品，但這裏的人氣菜式炸雞煎蛋窩夫（$95）卻是鹹食，炸雞外脆內juicy，與香甜的窩夫竟然出奇地夾味。「鹹食窩夫本來是試賣，想不到很受歡迎，雞扒醃了一晚更juicy。」另一signature主食就是芫荽黨黨員一定喜愛的芫荽苗香辣大蝦扁意粉（$102）。「我擅長煮意粉，講究將醬汁乳化，不像其他店只是收乾醬汁，我們的意粉比較掛汁；而選用的意粉是用銅模具製作，麵條表面粗糙，口感更al dente。這道意粉調味比較特別，帶點泰式，因加了魚露及時興的芫荽，我們用了美國芫荽苗，感覺似沙律般fresh。」

甜品往往是café的靈魂，入行同樣逾10年的甜品主廚Alan，就以小店作表演舞台，運用其經驗及創意重新演繹好幾款經典甜品，入口如風般輕軟卻酒味濃郁的意大利芝士蛋糕（$72）便是一例。「我將傳統Tiramisu化繁為簡，加進很多不同的口感，有咖啡crumble、朱古力薄脆，並用忌廉槍將mascarpone做成cheese mousse，同時保留了手指餅、咖啡酒、咖啡糖水等元素，食起來既輕盈亦富口感。」

為呼應店名的簡約精神，Alan炮製甜品也務求將複雜簡單化，店內另一名物薄脆拿破崙（$65）備受女生歡迎，外形與口感俱是顛覆了這款經典甜品一向給人的印象。「我將傳統拿破崙製法解構了，希望客人毋須動刀叉，只需拿起一隻匙羹，便可一次過品嚐到這甜品的多層次口感。」伴碟的雲呢拿及伯爵茶雪糕，竟藏有爆炸糖以加強口感，頗令人驚喜。值得一讚的是，這裏的甜品及特色飲品如蝶豆花柚子梳打（$45）、火龍果乳酪（$46）都是減糖炮製，最適合嗜甜又追求健康的愛美一族。

採訪、攝影：《飲食男女》

迷你毛 Minimal

地址：深水埗鴨寮街121-123號地舖

電話：從缺

營業時間：星期一至日11am-9pm

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