新鮮熱辣的即製 雞蛋仔 ，是不少香港人最愛的街頭小食。今次要介紹的神秘食物，也和雞蛋仔有關，卻不是出自任何一間街頭小食店，而是銅鑼灣開業3年的小菜館 雄館特式小廚 。

獨創雞蛋仔蠔餅

那到底這間中菜館和雞蛋仔有甚麼關係？開估吧！今次要介紹的神秘食物，外表看起來像普通原味雞蛋仔，顏色金黃，外皮香脆，其實是這裏老闆的得意之作﹕雞蛋仔蠔餅 （$108）。

這個蠔餅賣相，乍看和雞蛋仔完全無分別，分別就在於咬下去的一刻，除了比平時雞蛋仔更香口及香脆，每粒雞蛋仔更包着一顆飽滿蠔肉，每「底」雞蛋仔有30粒味道鮮甜的鮮嫩蠔仔，和蛋香相當配搭，是非常有趣的蠔餅體驗，難怪推出以來大受歡迎，曾有月賣300個的成績，不過因手工繁複，現時暫時不在固定餐牌上，只接受預訂。

做這個雞蛋仔蠔餅，其實有很多工夫，首先用雞蛋、麵粉、薯粉和鹽調製蛋漿，然後將潮州直送、如手指頭大的蠔仔灼熟，預備好葱花和菜脯粒，再將材料逐樣放進雞蛋仔模中﹕「先落蛋漿，再加入蠔仔，葱花和菜脯都同時加入。」加入所有材料後，再加多一層蛋漿，就可以蓋好，用火燒兩三分鐘，其間不時都要翻轉模具，看看火候，確保不會過熟。脫模後未曾完成，因為蠔餅還要拿去油炸，炸得金黃香脆，配上傳統魚露和自製青芥沙律醬，方能上碟。

大廚不甘平淡 愛創意料理

創出這菜式的老闆黃志雄入廚30多年，經驗老到，店內大部份菜式，都是常見的地道小菜，如籠仔荷葉龍躉蒸飯 （$64）、金沙炸魚皮（ $58）等，偏偏一味蠔餅卻爆發創意，「我們起初想做一個小的蠔餅，但想着想着，又覺得如果體形太小，就無法定型，看起來不美觀，於是就試用雞蛋仔模來製作。」為了創造出一個全新造型的蠔餅，他們試過用煎班戟的工具，但效果不理想，後來反覆試驗多次不同手法，終於做出這客全港獨一無二的雞蛋仔蠔餅。

雄館特式小廚

地址：銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心7樓

電話：3618 8713 ，6166 9592 (WhatsApp)

營業時間：11:30pm - 4:30pm，6pm - 10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！