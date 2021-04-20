「DIO全名就是Dionysus，希臘葡萄酒神的名字，我們就用了祂的名來命名，想將酒的世界帶來香港這個地方。」中環的特色小店越開越多，這間就剛新開不久，集酒吧、咖啡店及零售點於一身，舖面擺有大量酒款及咖啡豆，客人可以即席享用，亦可買走慢慢品嚐。

DIO STORE HK由幾位不同背景的老闆開設，包括咖啡師及調酒師，因此舖頭主打咖啡及酒，早上至下午賣咖啡，傍晚起就賣雞尾酒、紅白酒等。小店對咖啡豆非常講究，house blend使用哥倫比亞及巴西豆，single origin則選用埃塞俄比亞咖啡豆，全部自家烘焙，其中手沖咖啡（$80）酸味較重，口感清爽香醇。

「我覺得咖啡及酒可以放在一起，因為飲開咖啡的客人，其實對味道都頗有追求，來到這裏除了可以飲到咖啡，他們可以享受更多，其中咖啡雞尾酒就是我們特別調製。」老闆Michael指出，以咖啡做底，加入不同的酒類，出來的效果會異常驚喜，特別是Coffee Plum Highball（$90），本地製作的咖啡味梅酒初見，加上自家製cold brew，入口先有梅子的清香，後味帶咖啡的濃厚。

採訪、攝影：《飲食男女》

DIO STORE HK

地址：中環鴨巴甸街8號地下 A 舖

電話：9199 3956

營業時間：星期一至日 8:30am-11pm

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