太安樓一向食肆林立，若是選擇困難症或是少一點定力，都不知應該選吃甚麼。而太安樓後街雖然不及室內的店舖受注目，但依然有不少街坊懂門路摸上門。如星馬餐廳馬六，在太安樓已經開業了兩年，依然大受客人歡迎，午市經常都人頭湧湧。

有街坊表示自開業以來已光顧五十多次，因為食物品質不錯，而且上菜快，食物亦夠新鮮，店員也願意聽取客人意見。不過再好吃，都要偶爾轉一轉餐牌才有新鮮感，最近就推出一系列傳統星馬菜。

若有去過馬來西亞，就知道檳城老鼠粉（$76）是當地名物之一，其實它是用大米製作，又名米苔目或珍珠粉，因為狀似老鼠尾，所以又叫老鼠粉。先將老鼠粉炒熱，再加入叄爸醬跟特製豉油，炒到燙熱後再放入瓦煲，表面鋪滿肉碎、花生、魚乾等，老鼠粉煙韌，配上其他配料，口感豐富。

馬六雜錦斑蘭椰漿飯（$76），米飯綠油油，入口滿是斑蘭香，感覺特別，而且餸菜夠豐富大份。海南雞飯一向是這裏的招牌之一，現在還設有套餐（$82），配上新加坡喇沙麵作兩食，無論男士獨食或是兩個人分都足夠。

以午飯而言，餐廳食物質素不錯，份量夠大，以太安樓而言，環境亦夠舒適，想舒舒服服地吃個午飯，可說值得考慮。

採訪、攝影：《飲食男女》

馬六

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下G24號舖

電話：2789 8339

營業時間：11:30am-10pm

人均消費：$51-$100

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