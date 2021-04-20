香港人一向熱愛海膽，黃埔位於人氣拉麵店泓一旁，去年6月開業的漢堡外賣店Nomad Burger，出品口碑一向不俗，早前創作的原隻波士頓龍蝦漢堡已有不少人捧場，又提供生酮麵包等選擇，創意多元化，最近就推出海膽吉列蠔羽衣甘藍漢堡($118)，把兩瓣像2隻手指寬的加拿大海膽刺身放進漢堡中，還加入3隻即叫即炸的吉列廣島蠔，賣相吸引，入口啖啖爆汁，店主Joe以清酒加入海膽及魚露去煮成醬汁，鹹鮮中帶點甘味，由於醬汁要每天製作，較為麻煩，所以每日限量賣50個，而且海膽始終不能久放，所以店主亦建議大家盡量15分鐘內要進食。

Nomad

地址：紅磡德民街29號德民大廈地下F3號

營業時間：星期一至日 12nn-9pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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