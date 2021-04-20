「我職業是一個廚師，但這世界上有太多事要學，我很難形容自己是否一個專業廚師，因為我還在學習中。」Ask Café大廚Raymond謙虛地說。Café位於上環新紀元廣場，裝修舒服，陽光從玻璃窗透射進來，特別明亮，一到中午，這裏便忙個不停，有不少OL特意前來光顧。大廚Raymond原是一位前商台文員，「之前在電台工作，在商台做文職，都是六、七年前才半途出家。在商台，基本上一般文職工作外，也會搬貨、派信、速遞文件等，跟辦公室雜務的工作差不多。」

他喜歡煮食，有一次帶了自家製作的食物回公司，同事試食後讚口不絕，觸發了他轉行的念頭。「始終做一個文員，也不能做到老，去到一定年紀，也要為自己生活籌謀。」他36歲那年，決定跳出comfort zone，到連鎖薄餅店做廚師，之後又到豪宅私人會所擔任廚師。「36歲人才轉行，怯一定有，但只要你對那份工作有熱誠，我覺得一切也不重要。」最後就獲店主賞識，到café 擔任大廚。

牛油果帶子意粉($138)，是café 的招牌菜，高峰日賣50份。用油分較高的南美產牛油果，Raymond說：「每一碟意粉也用一個牛油果，首先把牛油果切開一半，然後打磨成蓉，另一半牛油果則切片，放在意粉上面。」牛油果味濃厚，意粉彈牙。意大利茄蓉焗豬扒飯($108)，用新鮮番茄做醬汁，番茄汁濃稠，豬扒肉質鬆化。這裏有一道菜式，是由店主Vennis設計出來，Vennis說：「我也喜歡煮食，小朋友也喜歡食鮑魚，於是就有日式鮑魚稻庭烏冬這道菜。」用新鮮八頭大連鮑魚，加鮑魚汁、鏗魚汁及清酒熬煮一晚，然後再浸24小時，鮑魚爽口入味，「雖然成本較高，但不要緊，最重要大家吃得開心。」

特色下午茶($268/2位)也受歡迎，Vennis說：「如果要吃一些很高級的下午茶，其實可以去大酒店吃。通常下午茶會有英式鬆餅，但英式鬆餅未必是我們的強項，而且有很多朋友也說鬆餅很有飽滯感，於是我們用一個菠蘿叉燒包去代替。

其實我們本身有一個中央廚房，叉燒包在那裏做好後，每天新鮮拿過來。」下午茶還有鮑魚及櫻花蝦多士，馬卡龍等多款甜點，化算。

採訪、攝影：《飲食男女》

ASK café

地址：上環皇后大道中181號新紀元廣場低座2樓206-207號舖

電話：2677 1131

營業時間：星期一至五 8am-9pm，星期六11am-7pm， 星期日休息

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