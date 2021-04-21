提到墨西哥菜，通常都會想起玉米片、捲餅等等，但香港一直流傳的墨西哥包，其實源於當地的甜品Concha。以往香港一直未能找到，但現在要吃到正宗的墨西哥甜點，不用搭飛機，在網店也能買到。

Alegria Sweet Treats店主Idalia Alvarez六年前跟隨丈夫離開墨西哥，到港生活，本來也有在香港工作，但文化差距，令Idalia感到很辛苦，所以辭職，留在家中照顧女兒。變成全職家庭主婦後，因她熱愛烘焙，最後將興趣變成了職業﹕「在墨西哥，在派對上吃蛋糕和啫喱是我們的傳統，在孩子的派對上也很常見，但原來香港沒有，所以我開始製作甜點給墨西哥朋友。」朋友的反應很好，叫Idalia開店賣甜品，最後在去年正式開設Alegria Sweet Treats，開始另一段人生。

為了還原地道味道，Idalia在開店前花長時間尋找合適香料，她又發現香港人和墨西哥人的口味差很遠，例如香港的甜點都是液體，紅豆沙、豆腐花、楊枝甘露等，但墨西哥甜點通常是蛋糕、麵包，而且香港人不太接受過甜的甜品，因此Idalia亦要根據客人要求作出調整。

網店暫時有九款甜點，都是墨西哥傳統甜點。Tree Milk Cake（$240）是墨西哥人最常用來慶祝的蛋糕，也是最多香港人買的甜點，蛋糕西班牙原文為Tres Leches Cake，用淡奶，煉奶和奶油及海綿蛋糕製作，質地非常濕潤，表面加上忌廉和朱古力粉，味道甜甜的，也不會很膩。Cheese Flan（$250）類似焦糖布甸，對Idalia來説很有意思，因爲是家傳食譜，由曾祖母開始流傳，是非常傳統正宗的味道。布甸加上焦糖，芝士味濃，還有很香的雲呢拿味，口感順滑，大大份最適合開派對。

當然，還有最具代表性的真．墨西哥包Concha（$80/4個），每個有手掌大，外層塗上薄脆，有雲呢拿和朱古力味，味道偏甜，質地鬆化，麵包鬆軟。要吃到正宗墨西歌甜品，城中應該只有這間網店了。

Alegria Sweet Treats

Instagram：https://bit.ly/3tIsf9i

採訪、攝影：《飲食男女》

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