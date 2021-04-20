上集《食勻18區》，由飲食專欄作家梁家權，帶大家去食北京水餃。今集則由Son姐帶路，到尖沙嘴食平民川滬菜。小店嫲嫲雲吞雞，位於尖沙嘴漆咸道南，對正大街，十分易找，Son姐甫來小店便說：「尖沙嘴區是我地頭，我經過這一帶很多次，但最近才發現這裏。」小店只開了四個月，主打上海菜，亦提供少許四川湖南菜。這裏有八成菜式，都設半份和全份選擇，半份的價錢的確是全份的一半，定價公道。

酸辣蓮藕仔 清新爽脆

先試花旗參螺頭雲吞雞燉湯($50)，Son姐問主廚蕭師傅，她說：「為何燉湯要放兩粒雲吞進去？」蕭師傅指因為上海菜有一道叫砂鍋雲吞雞，所以他就加入自家包的菜肉雲吞進去，每盅燉湯至少燉六小時，Son姐喝了幾口後，便說：「要看燉湯有多認真，看看有多少材料便知道，有豬肉又有雞，如果燉湯這樣足料，味道又怎會不甜，但再喝下去，又沒法試其他食物。」於是她放下湯匙，準備試食三款前菜。首先是麻辣牛𦟌 (半份$32)，入口味道較淡，不過辣勁慢慢滲出來，「油的麻香會在喉嚨滲出來。」之後試食麻醬腐皮卷(半份$20)，Son姐看完食物賣相後便說：「這道類似我們食上海菜常見的素鵝，是否素鵝的朋友？」蕭師傅指這是素鵝的改良版，裏面包了蘿蔔、芽菜和木耳絲，Son姐說這道前菜做法保守，「餡料夠鮮，又加了麻醬，基本上不會做得不好食。沒有很大的驚喜，但是配搭及味道穩陣。」論驚喜，第三道前菜酸辣蓮藕仔(半份$20)就讓Son姐意想不到，所謂的蓮藕仔，其實是筍，「它看上去真的有小洞，真的好像蓮藕，但一吃下去就知道不是蓮藕，爽爽脆脆，味道又酸酸的。」

指定食炒老蛋 特別吸汁美味

接着試食四款小菜，蕭師傅建議由淡食到濃。第一道是大豆芽炒魚片(半份$40)，Son姐試食後說：「鯛魚片煙煙韌韌，有脆鯇片和生魚片的質感。炒大豆芽其實不容易，因為未斷生有草青味，如果火候不佳，炒到全部瀉水後，大豆芽會變韌。」她大讚蕭師傅控制火候得宜。第二道是蟲草花肉絲老燒蛋 (半份$30)，是Son姐指定要試的菜式，「這道炒老蛋是童年回憶，因為現代人喜歡炒嫩蛋，喜歡吃滑蛋，老蛋反而炒得夠老夠火候，其實特別吸汁，特別美味。」不過她投訴肉絲多過蛋，更揚言下次要求要多點炒老蛋。第三道是銀芽鱔糊(半份$42)，Son姐說：「記得小時候食這道菜時，上面會鋪有蒜茸。」不過蕭師傅強調這是老式做法，他說：「現在流行少鹹少油，於是我將蒜茸加入油一同炒。」Son姐認為味道不夠濃，「如果喜歡食濃油赤醬，就會嫌這道菜不夠滑。」最後一道小菜是爆炒麻辣金錢𦟌 (半份$36)，他大讚師傅選用巴西急凍牛𦟌，是聰明的做法，「因為我在《飲食男女》示範菜式，也會用很多急凍或冰鮮食材。肉類經過雪藏的程序後，還比新鮮好，因為有鬆肉效果。這道菜比我想像中美味。」

99元足料酸菜魚 以本傷人

重頭戲來了，就是試食這裏的招牌菜式家鄉酸菜魚(半份$99)。Son姐之前示範過酸菜魚食譜，她說：「我做的神魂顛倒酸菜魚，不是浪得虛名，我認為我不會輸。」用上海鱸魚，配料有四川紅薯粉、大豆芽、萵筍、黑木耳等，十分豐富，湯底先用酸菜爆香，然後加入魚骨一同煲。「這酸菜魚要贏我做的那道，也有一點困難，但決定誰勝誰負之前，我也要先知道價錢。」她得悉這麼大份的酸菜魚只賣99元，十分驚訝，「好明顯他以本傷人，99元沒可能輸，大哥！以99元這價錢，魚新鮮，酸菜美味，各方面平均。這次讓你贏，99元，我也做不到。」

最後試擔擔麵($42)和酸辣湯 (半份$38)。Son姐認為擔擔麵有童年回憶，「很久沒試過食到有醋香，如果大家想食到我們這代小時候擔擔麵的味道，這碗可以。」酸辣湯材料豐富，有筍絲、木耳絲、冬菇絲、蝦仁，「坊間不少酸辣湯不夠酸不夠辣，於是我們自己搏命下醋、胡椒粉和辣椒，但這碗很穩陣，是我們童年時吃過的味道。」Son姐認為這店的菜式定價十分親民，而且半份的設計，可以試食多一點款式，加上味道穩陣，值得推介。

採訪、攝影：《飲食男女》

嫲嫲雲吞雞

地址：尖沙嘴漆咸道南61-65號首都廣場地下5號舖

電話：2311 3800

營業時間：星期一至日 11:30am-10:30pm

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