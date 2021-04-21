提到意大利薄餅店，淺水灣的Amalfitana一向受歡迎，位於沙灘旁，加上燦爛陽光，充滿地道海邊風味。今次於中環開分店，就以意大利庭院做靈感，木紋百葉窗配上水磨石地板及桌面，比起沙灘旁少了份隨性，多了些高雅，「我們幾乎所有材料都來自意大利，供應商每星期從意大利返三次貨，確保食材新鮮地道。」

新店同樣由意大利大廚Michel Degli Agosti主理，招牌與淺水灣店一樣，就是經長時間發酵的鬆軟Pizza，「麵糰使用意大利麵粉製作，依古法只下少許酵母，基本上我們會將它發酵24至36小時，這樣薄餅會較易消化，吃起來更覺輕盈的。」Amalfitana Pizza（$250）用番茄醬做底，加上水牛芝士、櫻桃番茄及牛肝菌焗製，最後刨上巴馬火腿及火箭菜，餅底薄身軟熟，鹹香不膩。

「我們提供全新沙律及前菜，還有多款新的酒吧小食餐單，讓客人可以嚐到不一樣的口味。」廚師特別創作Piadizzas這款小食，用薄餅粉糰整成傳統意式烤餅（Piadina），摺起後切開成四份，其中Emiliana（$160）餡料只有火腿加芝士，不算特別，但就好清新輕盈。Burrata（$330）同樣推薦，水牛芝士足有330g，新鮮滑溜，奶味濃郁，搭配自家製意式香草麵包，相當出色。

採訪、攝影：《飲食男女》

Amalfitana Central

地址：中環雲咸街 43-55 號余悅禮行地下 D 及 E 號舖

電話：2688 2001

營業時間：星期一至六12nn-10pm

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