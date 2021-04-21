想享受椰林樹影和海南雞飯，其實毋須前往海南島。香港其實有多間餐廳，都有提供正宗海南雞飯。

就如於北角及柴灣都設有的瓊媽媽，由三位來自海南島的同鄉姊妹主理。她們二三十年前先後嫁來香港定居，早年先在柴灣開外賣店，因口味正宗，極受歡迎，平均日賣500盒海南雞飯，去年在北角再開一店。

瓊媽媽受歡迎，全因製作認真，重點是雞。招牌海南雞飯($44)用新鮮海南雞，用深圳雞場飼養走地雞，凌晨將雞劏好後，立即送來香港烹調，確保新鮮。依海南人的地道做法，把雞又浸又焗，再浸在冰水令雞皮爽滑，入口有雞味又嫩滑。配的例湯亦夠火候，鮮甜足料。

雞飯亦不錯，加入爆香的蒜茸、薑茸、雞湯、新鮮椰漿、香茅、乾葱和芫荽來煮，香到不得了，不過個人認為乾了一點。醬料有心思，豉油特別加了新鮮海南島桔仔汁，帶出鮮味，用來蘸雞很開胃。性價比高，四十多元但有相當多雞肉，是糧尾恩物。

另一間有正宗海南雞飯提供的小店，是土瓜灣的雞先生，去年暑假開業，店主是海南人，他指海南島家家戶戶也養雞食雞，初一至十五更連續15天食雞，海南雞對他們來說不只是美食，更是鄉土回憶。有感在香港總是找不到那種家鄉風味，於是疫市創業，主打海南雞飯及當地特產笠飯，只做外賣。開業短短個多月，已獲不少街坊支持，海南雞日賣50隻。

他表示店內只用海南雞，因為牠們吃無公害的農作物如椰子、花生及番薯等，放養約120天，所以入口特別有雞味，送抵香港後，再用秘製雞水浸至入味，所以油香肉滑。雞肉的確更鮮美多汁，皮肉均嫩滑，油香慢慢滲出。雞肉帶點紅色，曾有街坊以為未熟透，黃偉解釋新鮮雞浸泡後都會滲出骨髓，看上去像血，但絕非未熟。

至於另一招牌菜笠飯，如海南雞飯一樣以雞油去做，加入鹽、蒜等材料炒香，再放入蘆兜葉蒸，味道有點像雞油飯，但多了一份蒜香，飯粒亦很爽，凍或熱食皆可。「以前海南人窮，所以用的都是簡單材料，就算一個笠飯，兩人吃也很滿足。」

海南雞與笠飯都不是味道濃烈菜式，想吃得更重味，可以蘸上醬汁提味。秘製桔仔醬也是來自海南，不論蘸雞或飯也可以，甘桔甜酸之中帶微辣，令人開胃。

除了正宗海南人做的海南雞，香港人熟知的星馬風格海南雞飯，其實源於上世紀三十年代，有海南人移居新加坡，在當地賣家鄉馳名的文昌雞，當地人稱呼他賣的雞為海南雞飯，亦成為海南雞的有名分支。

海南雞特色之處在乎油飯和葱油、醬油及辣油，香港也有不少店以此成名。就如去年開業，來自新加坡的社會企業廚尊，所賣的海南雞飯就做得出色，雞件皮薄肉滑，油飯粒粒分明，醬料鹹香鮮辣。

最後一間是位於太安樓的海南雞專門店更是有名，一盒$38，比絕大部份餐廳便宜，所以人氣超強，午間晚飯時間都起碼排三十多分鐘。價錢平，但份量足，有湯有雞有醬有飯。製作講究，老闆每天中午開業前，才開始浸雞，每次只浸五隻，差不多賣完再浸五隻，確保客人吃到最新鮮的雞。油飯是主角，用南薑、香茅、斑蘭葉、雞油、雞湯同煮，煮熟後放入保溫桶，每隔十分鐘扒鬆一次，保持乾身，水氣不會積聚。

雞肉嫩滑，不過雞味比剛開業時淡了不少，油飯富油香，粒粒分明。湯用烚雞的湯加冬瓜煲，新鮮香甜。醬料一絲不苟，醬油用正新加坡名店廣祥興出品，薑茸和辣雞醬自家製。還有數款新加坡名菜，滷水雞腳、紅米滷水鴨、咖喱牛筋腩等，但始終以海南雞飯至受歡迎，曾有日賣數百客的成績。

瓊媽媽

地址：北角書局街11號地舖

電話：3618 7868

瓊媽媽

地址：柴灣柴灣道341-343號宏德居B商場78-80號舖

電話：2191 2938

雞先生

地址︰九龍土瓜灣落山道21號地下D舖

電話︰5545 9399

廚尊

地址：旺角上海街618號 2樓

營業時間：星期一至日 11:30am - 8pm

海南雞專門店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A32B號舖

電話：6124 4718

採訪、攝影：《飲食男女》

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