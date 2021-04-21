香港有不少上海菜餐廳，如果想嘗試多點新意。於荃灣及屯門都有分店的龍門一番則是好選擇，她是新舊混合的上海菜餐廳，其中招牌菜就是原鍋燉的砂鍋雞湯，清澈香甜。

客人入座時侍應會遞上數款茶葉讓客人選擇，茶葉是獨立包裝，每位客人便可喝自已所喜歡的茶。餐廳主打之一是砂鍋燉湯，一共有八款提供，羊肚菌合桃雲吞雞燉湯($208)是其中一款口味，這鍋湯用上半隻雞、螺頭、雞腳、羊肚菌、豬肉和合桃，原鍋燉六個小時。雞湯十分清甜，而雞肉的肉質也很滑嫩。

魔鬼天使小籠包($58)便是其中一款創意菜式，一共四顆黑白色的小籠包。白色小籠包的餡料是帶子豬肉，面頭是魚子醬。而黑色的則是墨魚汁小籠包，在豬肉餡裏添加了黑蒜，最後放上海膽，味道濃郁。羊捆牛骨($178)的做法比較繁複，把荷葉包裹着原條牛肋骨，再放到滷水汁中浸至熟透。牛肋骨肉汁滿滿，牛肉散發滷水汁的香料香氣。日本溫室南瓜燴蝦球($168)是先把日本南瓜的南瓜肉取走，蒸至熟透後加入酒釀，蝦球新鮮而且肉質肥美，有一點南瓜的甜味，還有酒釀輕微的酸味。

如果在餐廳裏切蛋糕慶祝生日(切餅費$60)，餐廳便送上一碟拔絲菠蘿(原價$128)，這份禮物誠意十足。

食客陳小姐是回頭客人，認為整體食物有水準：「小籠包很多湯汁，各方面都做得好吃，包皮也不會很厚。我之前曾來光顧，覺得好吃所以回來光顧。」她覺得價錢合理，定價不算太貴。同行的梁小姐也對餐廳感到滿意：「這裏坐得舒服，環境大不會太逼狹。知道他們是新鮮煮好的，所以等候時間長一點，但食物是好吃。」

採訪、攝影：《飲食男女》

龍門一番 上海·紫砂燉湯

地址：荃灣青山公路荃灣段388號中染大廈(8咪半)1樓105號舖

電話：2806 1313

營業時間：11:30am-9:30pm

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