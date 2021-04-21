作為一個從來不喜歡吃肥豬肉的人，即是我，竟然會鑽研必須要用肥豬肉才做得好吃的菜式，想起自己都覺得很好笑，不過是笑中有淚。因為最喜歡吃肥豬肉的，是先母，而完全完美繼承了婆婆口味的，是我家的大小T。梅菜扣肉是我的拿手菜，東坡肉一樣是。梅菜扣肉之前為大家示範過了，今次為大家示範的東坡肉，是一個經過我改良的省時家庭簡易版。

正宗的東坡肉，需要用慢火燉煮的方法，豬腩肉汆水之後要切大件，再用鹹水草紮實，加入料頭黃酒，即是紹興酒，完全不加水，燉煮4-6小時。因為母親喜歡食，即使工序麻煩、勞師動眾，我都為母親做了好幾次，但只是好幾次！

要整這個東坡肉的最大挑戰，是能夠買得到夠肥，又肥瘦相間的厚身豬腩肉。要是能夠買得到真正的五花腩，即是最少有五層肥瘦相間的腩肉，新鮮當然更好，但先不講價錢貴到飛起，實情是有錢都買不到。因為個個講究健康，豬肉瘦肉多肥肉少，即使我和豬肉檔老闆幾老友都冇用，要視乎來貨供應。本來想買新鮮豬肉為大家做示範，結果實在太瘦，只好買急凍豬腩肉。畀個貼士大家，想買肥的豬腩肉的話，買急凍的肯定買得到，只要解凍程序做得足，用凍水加薑葱汆水，比新鮮豬肉更容易煮得軟熟。

這個東坡肉根據傳統做法，只用紹興酒不加水，不過在家中煮食的好處，是可以因應口味改為一半酒一半水。做法亦非常簡單。

就快到母親節了，有甚麼比親自下廚煮一餐給母親吃，更能表達對母親的愛意？老人家為健康着想的確應該食得清淡一點，我知，但偶然一次破戒，過過口癮，少食多滋味一樣得。整個東坡肉，煲個靚湯，蒸條魚，加多碟菜，已經好豐富。

「Son姐煮場」有很多Son姐食譜Son煮意，快啲去《飲食男女》YouTube度睇吓啦！

材料：

五花腩肉2斤

京葱1條

薑1塊

八角、桂皮、香葉適量

紹興酒1支

糖適量

做法：

1.五花腩肉加薑京葱汆水

2.洗乾淨切厚件

3.燒紅鑊爆香京葱薑

4.加入腩肉同炒

5.灒紹興酒，加入八角、桂皮、香葉

6.慢火炆煮30分鐘，加入適量糖調味，然後熄火焗

7.可以再煮再焗，直至腩肉夠軟夠腍身

示範：Son姐

攝影：陳秉謙、葉天榮、魯雋華

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