提到米線，第一時間定是想起譚仔與三哥，兩個品牌被日本公司收購合併成譚仔國際，早前更申請上市，賣米線也賣到上市，認真犀利。回想十多年前，米線在香港還未算成行成市，要論為人熟悉的，尖沙嘴兩間星林居都一定榜上有名，除了平價份量多，餐廳門外大大張的老闆人像照片，亦成為網民的話題。

網民彈環境惡劣伏味濃

隨着時間過去，米線店在香港愈開愈多，大家也不時談論星林居的出品，但評價亦慢慢成兩極。有人指不復當年勇，食物水準變差、份量變少、環境惡劣，伏味濃；亦有另一批忠實粉絲，認為食米線首選還是星林居，而且位處尖沙嘴，成為不少旅客的熱門之選。

到底真相如何，今次邀請了有數十年粵菜經驗的金玥總廚李文金師傅，一試兩間星林居的出品。李師傅說：「十多年前，米線店在香港還未流行時，星林居可說是享負盛名，算是米線界的表表者，自己五年前亦光顧過樂道店的出品，覺得品質並不差。」他認為好吃的小鍋米線有幾個元素，首先湯底應該先酸後辣，酸與辣要平衡好，吃後感到舒服才可以；米線不能太腍太韌，入口要彈牙及滑身；配料方面，一般會選豬紅、腩肉及餃子，可以試到餐廳處理製作食材的功力。

豬紅入口極腥 如進入另一境界

李師傅先試樂道店，店前掛上很大張老闆娘葉潔鋾的人像海報，並註明她為「淑女國際美食有限公司」負責人，店內其中一邊的牆，則掛滿不同的3D公仔畫像，整體裝潢不倫不類，也頗陳舊。牆上貼有關於餐廳老闆娘的資料，以及曾經得過的獎項，不過再仔細一看，最近一次得獎的已經是2008年煤氣公司及新城電台舉辦的「食神爭霸戰」，足足十三年之久，陳年的味道撲面而來。

正所謂英雄莫問出處，食物質素最實際。李師傅先叫了一份豬紅、腩肉、豬軟骨米線（$57），食物送到上來，份量頗多，不過芫荽就不如網民貼出來的照片一樣多。湯底偏甜，李師傅認為應該加了冰糖，而不是用肉熬出來；另外酸菜同樣偏甜，令湯底的味道更甜。米線方面，雖然未算滑身彈牙，但起碼每條米線都完整；腩肉雖然是急凍腩片，味道及質感還可以；豬軟骨的火候適中；但是豬紅口感奇怪，似在咬啫喱，入口很腥，中間位置冰冷而沒有味道，「豬紅如進入另一境界。」另外叫了一客過橋淨雲吞（$37），奉上的卻是餃子，李師傅笑言：「如果這個是雲吞的話，那它超出我的認知範圍。」不過餡不錯，椰菜及豬肉的比例剛好。

試食過後，我們問侍應，嘗試接觸老闆娘，可惜對方指老闆娘人在台灣；侍應更透露另一間星林居(金馬倫道店)的老闆陳縉燊先生，已經退股，不再是樂道店的股東。

米線碗沾滿油 下單紙放碟邊

我們再到金馬倫道店看看，店舖位於某大廈三樓，但地下已見到兩張老闆陳縉燊照片，其中一張他更穿着袈裟，而海報上更寫上「廚神轉世 全球No1米線」，對自己的出品甚有自信，不過這兩張海報的設計，有種九十年代的感覺，配合泛黃的燈光，陳舊味道強烈。店內亦有一個櫥窗，專門放置陳先生穿上如食神廚師服的照片、歷年所獲得的獎項，以及法國藍帶的證書。裝修方面，天花板及牆身較殘舊，但整體光猛乾淨，地板亦沒有網民所指的髒亂，尚可接受。

不過食物方面卻急轉直下，摸一摸米線碗，手上已沾滿了油，碟邊更是放了濕漉漉的下單紙。叫的食物跟樂道店一樣，但竟然沒有芫荽和葱；湯底選了普通酸和少辣，但入口只得甜辣，並無酸味，李師傅認為有機會廚房煮食時忘了加醋，更慘的是，即是想自己加醋，枱上亦沒有醬料提供。腩片味道正常，豬軟骨則太腍身，李師傅說：「九十歲阿婆不用費勁都能吃到」；反而豬紅意外做得不差，豬紅心有味道而且味甜。這店提供的則是過橋淨韭菜餃（$37），質素一般，韭菜味不突出。另外我們亦有問店員關於餐廳及老闆的事，但可惜大家都一問三不知，不是問到一半就走人，就是沉默以對。

試食過後，李師傅認為星林居的出品，雖說沒有網上批評的差，但卻不算出色，坊間較出名的米線店都比她更好，若自稱一哥，恐怕名過於實。之後我們都有試過再找兩間店詢問，可惜對方都沒有回應，不過現在香港這麼多米線店，看來藍帶米線廚神想要重返一哥地位，就真的要加把勁了。

採訪、攝影：《飲食男女》

鋾鋾星林居

地址：尖沙嘴樂道23號地下A舖

電話：2416 2424

營業時間：11am-11pm

人均消費：$50以下

星林居雲南米線餐廳

地址：尖沙嘴金馬倫道14號金輝大樓3樓

電話：2424 1686

營業時間：11am-12mn

人均消費：$50以下

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