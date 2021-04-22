即將上市的譚仔雲南米線及譚仔三哥米線最近頻頻有新推廣，剛宣佈和日本零食品日清湖池屋合作，推出限定版薯片﹗譚仔三哥會以店舖招牌的土匪雞翼為口味，做出帶孜然香氣的土匪雞翼薯片，未知會否就是人稱三爺的193做代言人﹖譚仔米線就會推出麻辣豬耳味薯片。

兩間米線連鎖店將於4月23日，於旗下全線分店率先以贈品形式贈予客人，稍後會公佈正式發售安排，米線粉絲不能錯過。

譚仔雲南米線麻辣豬耳味薯片推廣詳情：

日期：4月23日起

時間：3pm-6pm

優惠：以上時段惠顧滿$100，可免費獲贈譚仔麻辣豬耳味薯片一包

譚仔三哥土匪雞翼味薯片推廣詳情：

日期：4月23日起

時間：3pm-6pm

優惠： 以上時段惠顧滿$100，可免費獲贈譚仔三哥土匪雞翼味薯片一包

註：須以同一張單消費滿$100，不可累積計算、不能兌換現金及不可與其他優惠同時使用，每張單只可獲贈一包，並不適用於外送平台訂單

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