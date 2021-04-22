酒店下午茶經常轉新款式，不少更聯乘化妝護膚品牌，好讓各位有得食豐富鹹甜點之餘，還可以帶走一系列化妝護膚品，在家扮靚美肌。位於尖沙嘴東部的海景嘉福洲際酒店，最近聯乘SHISEIDO推出下午茶，而且酒店剛剛亦請來前朗廷酒店廚師、曾於巴塞隆拿米芝蓮三星餐廳Lasarte工作過的David Puig坐鎮，David除了有顏值，亦創意十足。

今次下午茶的靈感，以化妝品牌新推出的粉底其中主要兩項成份——蜜柑及百里香，糅合於甜品之中，再用上不少提升肌膚免疫力及美肌的食材，如士多啤梨、椰子、杏仁、橘子等，設計多款特式甜品。

David最推薦的是椰子香草奶油蜜柑慕絲餅，一來外表可愛，二來亦將不同美肌元素融入於這款一口甜品之中，柑桔味清甜，質感輕盈，椰子蛋糕帶淡淡椰香，整體清新。

另一推薦的是SHISEIDO紅絲絨慕絲蛋糕，由紅絲絨蛋糕、糖霜及檸檬慕絲組成，再用忌廉芝士包着，形成一個圓球狀，外層染了紅色，猶如品牌的特色化妝掃。質感幼滑，甜而不膩，而且夠輕身，有別於平時吃到的紅絲絨蛋糕。其他甜品亦用上士多啤梨跟檸檬來製作，帶濃厚春日氣息。

$538/2位的下午茶，當然還有贈品，每位客人都會獲贈SHISEIDO感肌同步美肌免疫力提升體驗組合 ($120)一份，以及隨禮券到門市免費換領品牌王牌免疫力精華ULTIMUNE 5ml (價值$100)。

近年開始流行外賣下午茶，這裏亦不例外，比堂食便宜一點， $488/2位就可食到，同時亦因為跟品牌合作關係，外賣盒亦以品牌的代表顏色黑、紅色為主調。

不論堂食或外賣，人均大概都只要二百多元，而每位客人再獲贈二百多元的禮品，化算。

採訪、攝影：《飲食男女》

Let it GLOW下午茶

地點：尖沙嘴麼地道70號海景嘉福洲際酒店大堂

日期：即日至5月31日

時間：3pm-6pm

電話：2731 2860

價錢：$538+10%/2位

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