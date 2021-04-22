香港人最愛食放題自助餐，銅鑼灣一間樓上放題店，開業三年來一直好受歡迎，食飯時段經常爆滿，因為最平只需$200左右，就可任飲任食逾180款菜式飲品，有齊日、泰式及港式，選擇多亦好抵食。最近更推出升級優惠，加$118即可任食加拿大松葉蟹腳及海膽火焰帶子，亦可任飲生啤，好適合一家大小開餐！

回本位當然是刺身，總共超過10款，有三文魚、油甘魚、象拔蚌、赤貝、珍寶赤蝦、北海道角螺、馬刀貝等，全部都好新鮮，沒雪氣，最出色是油甘魚，油脂豐富，肥美甘香；三文魚厚切，油潤鮮甜。壽司就有手握、炙燒及卷物類，必食和牛火炙壽司，肉質鬆軟重油香，手卷則有軟殼蟹、天婦羅炸蝦、海膽甘蝦三文魚子、京葱吞拿魚腩蓉及蟹子。

泰式串燒同樣是主打，新鮮熱辣，泰國大草蝦簡單用鹽調味，爽脆鮮甜；沙嗲串燒有豬柳、牛柳及雞肉，香濃惹味。另有熱葷、炸物、沙律、涼菜、泰式粉麵飯等，泰式無骨鳳爪酸辣開胃，辣椒膏炒蜆有鑊氣，一口牛香口濃味，軟腍惹味。以銅鑼灣來講，價錢確實親民，加上地點就腳方便，想食就記得訂位了。

採訪、攝影：《飲食男女》

瀛豐放題料理專門店

地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場10樓

電話：2891 6928，9690 1733 (WhatsApp)

營業時間：星期一至四 5pm-10pm；星期五至日 12nn-3pm，4pm-10pm；公眾假期12nn-3pm，5pm-10pm

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